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Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? AİHM'in Demirtaş kararı ne ifade ediyor?

AİHM, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski Genel Başkanı ’Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın' karanını verdi. AİHM’in bu kararına hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de hükümetten ilk tepki geldi. Peki Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak?

20 Kasım 2018 Salı 14:19
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? AİHM'in Demirtaş kararı ne ifade ediyor?

AİHM, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski Genel Başkanı ’Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın' karanını verdi. AİHM’in bu kararına hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de hükümetten ilk tepki geldi. Peki Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selehattin Demirtaş kararına ilişkin "AİHM kararları bizi bağlamaz. Bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararlar hepsi aleyhe. Karşılığında yapabilecek çok şeyler var. Karşı hamlemizi yaparız. Terör devam ediyor." Açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Kararı görmek lazım ve takdir edecek makam yargı makamıdır. AİHM iç hukukun bir parçası. Bunu da reformcu bir parti olarak AK Parti getirdi ama bu karar ne getiriyor, ne yapıyor, ne karar verilmiş, bunların takdiri de yine mahkemenin vereceği bir karardır." diye konuştu.

Türkiye, Demirtaş’a 25 bin euro tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağlamıştı. AİHM, "Demirtaş tutuklu kaldığı sürece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin sürekli ihlal ediliyor olacağını" belirtti. Demirtaş'ın "en kısa sürede" tahliye edilmesini istedi. Karar gereği Ankara Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat, 15 bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:19
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