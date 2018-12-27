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"Selahaddin Eyyübi Sunum Yarışması"nın finali yapıldı

Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından, Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen, "Selahaddin Eyyübi Sunum Yarışması"nın final programı ve ödül töreni yapıldı

27 Aralık 2018 Perşembe 17:46
"Selahaddin Eyyübi Sunum Yarışması"nın finali yapıldı

İSTANBUL (AA) - Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği'nce Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen, "Selahaddin Eyyübi Sunum Yarışması"nın final programı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Finale kalan 6 öğrencinin yarıştığı "Dünya Gençleri Öncülerin İzinde" temasıyla düzenlenen etkinlik, Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yarışma öncesinde konuşan Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, yarışmanın konusunun "Selahaddin Eyyübi" olduğunu söyledi.

Kefeli, öğrencilerin konuyla ilgili sunum yapacaklarını belirterek, "Ümmet olarak Selahaddinlerimizi arıyoruz, şecaatli, cesur bir komutan. En güçlü olmasına rağmen dünyaya tenezzül etmeyen insanları arıyoruz." dedi.

Selahaddin Eyyübi'nin, iyi bir komutan ve alim olduğunu ifade eden Kefeli, şerefin ırkta değil İslam'a ve Kur'an'a hizmette olduğunu kendilerine gösterdiğini anlattı.

- "Atiyi belirleyecek mazimizdir"

İlim Yayma Cemiyeti Teşkilatlanma Müdürü Rafet Kayretli de Selahaddin Eyyübi'nin öncü bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak, "Biz tarihimizle, kimliğimizle, mazimizle varız. Atiyi belirleyecek mazimizdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından finalistler, jüri ve seyirciler önünde hünerlerini sergiledi.

Okulun Felsefe Öğretmeni Yılmaz Albayrak'ın başkanlığını yürüttüğü, Uluslararası Öğrenci Dernekleri (UDEF) Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, İlim Yayma Cemiyeti Teşkilatlanma Müdürü Kayretli, İlim Yayma Cemiyeti Fatih Sultan Mehmet Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Seyit Ömer Gürleyen'den oluşan jüri, performansların ardından değerlendirme yaptı.

Değerlendirmenin sonucunda, öğrencilerden birinci olan Mahmud Zeyn tam altın, ikinci Yusuf Zahit Şimşek yarım altın ve üçüncü olan Osman Akif Akkoyun da çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Diğer finalistlere de 100'er lira mansiyon ödülü verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:46
  1. Final programı
  2. Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği
  3. Ödül Töreni
  4. Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi

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