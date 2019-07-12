Sel ve doludan zarar gören çiftçilere 4 milyon TL ödenek geldi

Yozgat’ta geçen ay köylerde yaşanan dolu ve sel felaketinin ardından ekili dikili alanları hasar gören çiftçilere ödenmek üzere Cumhurbaşkanlığından 4 milyon lira ödenek çıktı.

Yozgat’ta merkeze bağlı Topçu, Gökçekışla ve Lök köyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy, İbrahimhacılı, Saatli köylerinde yaşanan dolu ve sel felaketinin ardından ekili ve dikili alanları hasar gören çiftçilere ödenmek üzere

Cumhurbaşkanlığından 4 milyon TL ödenek çıktı. Doğal afetten zarar gören çiftçilere hasar durumuna göre 4 milyon TL pay edilecek. Öte yandan Bakanlar Kurulu kararının çıkmasının ardından da çiftçilerin borçlarında erteleme olacak.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır, “Yaşanan olumsuzlukların ardından afetten zarar gören köylerde hasar tespiti yapılarak gerekli mercilere iletildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyin yakın ilgi ve alakaları sonuç verdi ve çiftçilerimize ödenmek üzere 4 milyon lira maddi kaynak ilimize gönderildi” dedi.

4 milyon TL’nin en kısa sürede hasar tespit durumuna göre çiftçilere ödeneceğini de belirten Vali Çakır, “Tarladaki mahsulleri doludan ve selden zarar gören çiftçilerimize hasar durumlarına göre adil bir şekilde 4 milyon lira pay edilecek. Bunun dışında bakanlar kurulu kararının çıkmasıyla da çiftçimizin borçlarında erteleme de olacaktır. Ben tekrar tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız” şeklinde konuştu.