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Sel sularına kapılan yavru köpekleri gözünü kırpmadan kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sağanak yağmurla taşan dereye kaçarak boğulmak üzere olan 8 adet köpek yavrusundan 6 tanesini kurtaran Feyyaz Şafak, ’Ceylan’ isimli anne köpeğin yavrularına kavuşmasını sağladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:56
Sel sularına kapılan yavru köpekleri gözünü kırpmadan kurtardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde sağanak yağmurla taşan dereye kaçarak boğulmak üzere olan 8 adet köpek yavrusundan 6 tanesini kurtaran Feyyaz Şafak, ’Ceylan’ isimli anne köpeğin yavrularına kavuşmasını sağladı.


Aydın’da önceki gün etkili olan sağanak yağışla birlikte Çakırlar deresinin debisi yükseldi. Dere kenarında yatmakta olan Ceylan isimli köpeğin 8 adet yavrusu derenin getirdiği sel sularına kapıldı. O sırada, arkadaşı Hayrullah Uza’nın hayvan çiftliğinde çalışmakta olan Feyyaz Şafak (30), sel sularına kapılan köpek yavrularını ve annesinin dere kenarında çaresizce dolaştığını gördü. Şafak, canını hiçe sayarak sel sularının debisini arttırdığı dereye girdi. Deredeki yavru köpekleri elleri ile tek tek toplayan Şafak, 8 yavru köpekten 6’sını arkadaşının yardımıyla kıyıya çıkarmayı başarırken, 2 köpek sel sularına teslim olarak ortadan kayboldu. Daha sonra kendisi de kıyıya çıkan Şafak, köpek yavrularından bir tanesinin hareketsiz olduğunu fark edince köpeğe suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Ceylan isimli köpek ise sel sularından kurtarılan yavrularının üzerindeki çamurları ağzıyla temizledi.


Köpek yavrularından 6 tanesini boğulmaktan kurtaran Şafak, “Benim de iki tane evladım var onlar gözümün önüne geldi, sonuçta bu hayvanlar da bir can taşıyor. O an gözümü kırpmadan sel sularına girerek bu canları kurtardığım ve annelerine kavuşturduğum için çok mutluyum” dedi.


O gün arkadaşının çiftliğine yardıma geldiğini belirten Feyyaz Şafak, “Çiftlikte hayvanları yemliyorduk. Bir anda yağmur bastırdı. Yağmurun bastırması sonucu gelen sular dereyi doldurdu. Biz burada iş yaparken, bir anda köpek sesleri duyduk, köpek yavruları bağırıyorlardı. Biz hemen seslerin geldiği yere koştuk, köpek yavrularını akıntı götürüyordu. Ben hiç düşünmeden dereye atladım. Zor oldu ama yavruları arkadaşımla teker teker kurtardık ve annesine kavuşturduk. Annesi zaten çaresiz bir şekilde burada koşturuyordu. Yavrumuzun birisi bayağı bir su yutmuştu. Suni teneffüs ve kalp masajı yaparak o yavruyu da hayata döndürdük. Herkesin yapabileceği bir şey, vicdanı olan herkes yapar” diye konuştu.


Çiftlik sahibi ve Şafak’ın arkadaşı Hayrullah Uza ise, “Biz dereden akan sulara bakıyorduk. Bir anda köpek yavrularının sesleri bize geldi. Yavrular neredeler diye bakarken, akıntının onları götürdüğünü gördük. Bir çare arıyorduk o anda, arkadaşım beni dahi dinlemeyip anlık suyun içine atladı. Feyyaz sağ olsun, hepsinin hayatını kurtardı. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvanlar bizim için çok kıymetli. Feyyaz her zaman her yerde yardıma koşan bir arkadaşımız, burada da kalbinin güzelliğini ortaya koydu, bu canları kurtardı, sağ olsun var olsun, Allah onu çocuklarına bağışlasın” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:56
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