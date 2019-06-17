Sel suları Aksaray-Ankara karayolunu kapattı
Ankara’da etkili olan sağanak yağış Şereflikoçhisar ilçesini de etkiledi.17 Haziran 2019 Pazartesi 22:25
Ankara’da etkili olan sağanak yağış Şereflikoçhisar ilçesini de etkiledi. Sular altında Ankara-Aksaray karayolu ulaşıma kapandı.
Başkent’te etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi de yağışların etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı. Yoğun sağanak yağışların sele dönüştüğü bölgede Aksaray-Ankara karayolunun 60. kilometresi sel suları altında kaldı. Suların tamamen kapladığı E-90 karayolu trafiğe kapanarak bölgede ulaşımın aksamasına sebep oldu. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
YORUM YAZ