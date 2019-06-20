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Sel sonrası tarım arazilerinde hasar tespiti

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik ve ilçelerini etkisi altına alan ve 3 gün süren yağış sonrası oluşan selde hasar gören tarım arazilerini gezerek hasar tespiti yaptı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:57
Sel sonrası tarım arazilerinde hasar tespiti

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik ve ilçelerini etkisi altına alan ve 3 gün süren yağış sonrası oluşan selde hasar gören tarım arazilerini gezerek hasar tespiti yaptı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, son günlerde Bilecik’i etkisi altına alan şiddetli yağışlar sonucu, tarım arazilerinde oluşan hasarları oluşturulan hasar tespit heyeti beraberinde il merkezi ve ilçeleri dolaşarak yerinde inceledi. İncelemeleri sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Yoldaş, “Yağışların olduğu andan bu yana zarar gören köylerde il ve ilçe müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalara başladılar. Çiftçilerimizin hasar kayıtları için başvurularını alan arkadaşlarımız zarar gören tarlaları dolaşarak hasar tespit çalışmalarında bulunuyorlar. Çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tüm girişimlere de başlamış bulunmaktayız. Özellikle can ve mal kaybının yaşanmaması için tüm üreticilerimiz yıldırım düşmesi sel ve su baskını tehlikelerine karşın mümkün oldukça doğaya çıkmaması, bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün internet sitesi ile meteoroloji müdürlüğümüz ve AFAD Müdürlüğünün yaptığı uyarıları dikkate almaları önem arz etmektedir. Özellikle dolu, yıldırım ve fırtınadan kaynaklı zararları önlemek için üreticilerimizin hayvanlarını yayılmaya çıkarmamaları yönünden de duyurularımızı önemle takip etmeleri gerekmektedir. İlimize ve meydana gelen bu dolu ve şiddetli yağış zararından etkilenerek mağdur olan tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:57
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