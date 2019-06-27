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Sel, O’nu işte böyle aldı

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir’in sulara kapılma anı an be an kaydedildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:21
Sel, O’nu işte böyle aldı

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden Mehmet Cevahir’in sulara kapılma anı an be an kaydedildi.


Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe Mahallesinde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor. Selde büyük zarar gören Çamlıktepe Mahallesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Mehmet Cevahir (66) derenin yükselen suyuna karşı koyamadı. Evi taş yığınına dönen Mehmet Cevahir’in eşi, çocukları ve torunları sel sularına kapılmaktan kıl payı kurtulurken, o dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenirken, ortaya çıkan görüntüler selin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:21
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