0553 313 94 23

Sel okulun duvarını yıktı

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli yağan sağanak sele neden oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 08:39
Sel okulun duvarını yıktı

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli yağan sağanak sele neden oldu. Biriken sel suları Güzelyurt köyündeki okulunun bahçe duvarını yıktı.


Sulakyurt ilçesinde bir haftadır devam eden sağanak, dün ikindi saatlerinde de etkisini sürdürdü. Dağlık alandan inen yağmur sularının sele dönüşmesi sonucu Güzelyurt köyündeki okulun 25 metrelik bahçe duvarı yıkıldı. Sel ile birlikte gelen çamur okulun bahçesini kapladı. Köyde yağan şiddetli yağmur, derelerin taşmasına neden olurken köy yollarından dere gibi akan sel, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Çiftçilerin tarım arazileri de zarar gördü. Maddi hasarın meydana geldiği selde can kaybı yaşanmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 08:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan eşlerinden örnek dayanışma
    1. Başkan eşlerinden örnek dayanışma
    2. Köpeğin bulduğu altınların sahibi..
    3. Sünnet Şöleni için kayıtlar başladı
    4. Musevi vatandaşlar Yıldırım’ın yanında
    5. “Ben Antep’im" tanıtım filmine ödül
    6. Hayırsever vatandaş, veresiye..
    7. Salim Kayıcı: "Olimpiyat oyunlarına..
    8. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü..
    9. Sel sularında kaybolan çocuktan..
    10. Kurulan-kapanan şirketler (1)
    11. Kuzey ilçelerinden istihdam ve üretim..
    12. Buğdayda hasat uyarısı
    13. Amasya’da 6 Köyü sel vurdu
    14. Omuriliği zedelendi, boynu kırıldı ama..
    15. Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık..
    16. Aşırı terlemeye botoks ile çözüm
    17. Mülteci çocuklar kendi gününde..
    18. İmar alanı içindeki hububat hasadı..
    19. Karşıyaka’da tek yürek kutlama
    20. Boyner Holding ile Mayhoola..
    21. Başkan Yardımcısı Gösterişli, “Zorluk..
    22. Jandarma 75 düzensiz göçmen ve bir..
    23. Oğuzeli’nde dilencilere göz..
    24. Uçak tespit etti, botlar yakaladı
    25. Türk Dünyası’ndan Binali Yıldırım’a..
    26. Yükseköğrenim kredi bursu ne kadar..
    27. “Trabzonludan Ekrem’e oy çıkmaz”
    28. Boyner Holding - Mayhoola anlaşmasının..
    29. Palandöken: “Çocuklar yaz tatilini..
    30. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki..
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı