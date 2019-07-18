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Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sellere neden olan ve gece boyu yağan sağanak yağış, sabah saatlerinde de devam ediyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:46
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ilçesinde sellere neden olan ve gece boyu yağan sağanak yağış, sabah saatlerinde de devam ediyor. Sel nedeniyle mahsur kalan 8 kişi askeri helikopterle kurtarılarak Sakarya’ya götürüldüler.


Düzce’nin Cumayeri ilçesi’nde akşam saatlerinde başlayan yağışlar, sabah saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında Rafting Tesislerinde mahsur kalan 11 kişiden 8‘i Genel Kurmay Başkanlığı’nın gönderdiği helikopterle kurtarılarak Sakarya’da çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yağış nedeniyle bölgede dereler taştı, bazı evlerin alt katları sular altında kaldı, yollar göçtü. İş makineleri heyelan nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapıyor. Bölgede an itibarıyla yağışlar devam ediyor. Bölgede çalışma yapacak olan arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri yağışların durmasını bekliyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:46
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