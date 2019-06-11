0553 313 94 23

Sel nedeniyle 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Korkuteli’ne bağlı İmecik Mahallesi’nde, dolu ve şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, 25 küçükbaş telef oldu.

11 Haziran 2019 Salı 16:07
Sel nedeniyle 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Korkuteli’ne bağlı İmecik Mahallesi’nde, dolu ve şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, 25 küçükbaş telef oldu.


Korkuteli’ne bağlı İmecik Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan aşırı yağmur, sele neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle çobanlık yapan Muhammet Küçükkuş’a ait 25 küçükbaş hayvan sel kapılarak telef oldu.


İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak, “Aniden bastıran yoğun yağmurun sebep olduğu sel nedeniyle çobanlık yapan Muhammet Küçükkuş’a ait 25 küçükbaş hayvan telef oldu” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düşük sonrası sağlıklı gebelik için neler yapılmalı?
    1. Düşük sonrası sağlıklı gebelik için..
    2. AK Parti TBMM Grubu basına kapalı..
    3. İran'da muhafazakar basından Alman..
    4. Uşak’ta uyuşturucu operasyonu
    5. Fatihli kadınların sergisi göz doldurdu
    6. Ülke şokta! Terör saldırısında 19..
    7. Arşiv firmasının deposu tekrar alev..
    8. Milli atletler Bosna Hersek'e gitti
    9. Sel nedeniyle 25 küçükbaş hayvan telef..
    10. MHP’li Semih Yalçın:
    11. Valilikten pat pat uyarısı
    12. Bolu'da feci kaza! Uzun süre oğlunun..
    13. İşte İBB'nin seçim pusulası!
    14. ‘1’inci Kodlakoz Bilim Festivali’..
    15. Eski Danıştay üyesine hapis cezası
    16. CHP TBMM Grup Toplantısı
    17. Sezai Temelli'den skandal S-400 yorumu!
    18. Atıl arazi spor tesisiyle canlandı
    19. İtfaiye ekiplerinden yavru kediyi..
    20. Kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!