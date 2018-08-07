Bakan Pakdemirli: Sel mağdurlarının borçları ertelenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Elmalı ilçesindeki selden kaynaklanan zararla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Antalya’mızın Elmalı ilçesinde aşırı yağıştan kaynaklı selden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Afetten zarar gören üreticilerimizin düşük faizli kredi borçları, ilçe müdürlüğümüze müracaatları halinde ertelenecektir." ifadelerini kullandı.