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Sel kolonları çatlattı bina boşaltıldı

İstanbul’un çeşitli yerlerinde iki gün önce etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selden dolayı Pendik, Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan beş katlı bir binanın temelinde kayma ve kolonlarında çatlaklar meydana geldi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:58
Sel kolonları çatlattı bina boşaltıldı

İstanbul’un çeşitli yerlerinde iki gün önce etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selden dolayı Pendik, Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan beş katlı bir binanın temelinde kayma ve kolonlarında çatlaklar meydana geldi. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binadaki yaşayanlar tahliye edildi.



Kolonlar çatladı beş katlı bina mühürlendi


Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in bina içerisinde uzman ekiple yaptığı inceleme sonucu saat 20.00 sıralarında beş katlı binada yaşayanlar yakın otellere ve Belediyenin konaklama tesislerine yerleştirildi. Yıkılma tehlikesi nedeniyle mühürlenen binanın yanındaki binada yaşayan bir vatandaş gelişmeleri şöyle anlattı, "Gündüz sabah saatlerinde oldu. Binadan garip sesler geliyordu, belediyeye haber ettik onlar başka yere yönlendirdi. Beş altı saat bir gelen olmadı daha sonra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olay yerine geldi incelemelerde bulundu. Kapıya mühür koydular, binanın kolonlarında büyük şekilde çatlaklar oldu, sesler ara ara gelmeye devam ediyor. Bütün binayı boşalttılar, hiç bir şekilde giriş yapamıyoruz. Arkadaşların içeride özel eşyaları da kalmış ama hiç bir şekilde giriş yapılamıyor. Selden sonra binanın kolonlarında oynamalar olmuş, binada sallantı olmuş. Belediyeye haber verdik, belediye gelip binayı kontrol altına aldı. Buradaki aileleri otele gönderdiler, akrabası olanlarda onlara gitti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in söylediğine göre yarın buraya denetçiler geleceklermiş" dedi. Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken içeriye girişlere kesinlikle izin verilmiyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 00:58
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