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Sel felaketinin vurduğu Düzce'de denize girmek yasaklandı!

Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Akçakoca’da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
Sel felaketinin vurduğu Düzce'de denize girmek yasaklandı!

Düzce'de meydana gelen sel felaketi, Akçakoca’da turizmi de vurdu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde denize akan derelerden dolayı sahil kesimi adeta çamur haline geldi. Sahiller selin getirdiği odunlarla doldu. Esnaflar sahilleri temizlemeye başladı. Büyük tomruklar tek tek sahil kesiminden kaldırılıyor.

Denize girmek yasak

Akçakoca Belediye Başkanlığı tarafından sahillere asılan tabelalar da “18 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girmek kesinlikle yasaktır” tabelası asıldı.

Sahilde sezonluk işletmecilik yapan Saffet Yiğit ticaretin durduğunu belirterek, “Denize girmek şu an 5-6 günlük yasak. Numuneler alınıyor sudan. Kurban Bayramı'na kadar bütün plajlarımız hazırlanacak. Belediyemiz faal bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar elinden geleni yapıyor. Bizde sahilimizi temizlemeye çalışıyoruz. Plajlarımız aktif duruma gelecek. Bütün esnaflar etkilendi. Ticaret durmuş durumda. İnsanlar baya perişan durumda. Esnafın durumu da kötü. Akçakoca’da şu anda faaliyet 5-6 gün sonra başlayacak. İnsanlar normal hayatlarına geri dönecek. Biz de plajlarımızı hazırlayıp Kurban Bayramına hazırlayacağız. Zararımız çok büyük. Zarar böyle maddi olarak söylenebilecek bir rakam değil. Ticarette durmuş durumda. İnsanlar şu an Akçakoca’yı çok kötü bir durumda biliyor ama toparlanacağız. 5-10 gün içinde her şeyi toparlayıp insanların gelmesini rahat etmesini sağlayacağız. Şu anda temizlik çalışmaları devam ediyor. Bunu bir iki gün içinde bitirip kumsallarımızı hazırlayacağız. İnsanları yine eskisi gibi ağırlamaya çalışacağız. Güzel bir tatili yaptıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:14
  1. Düzce
  2. Akçakoca ilçesi
  3. Akçakoca Belediye Başkanlığı
  4. Denize girme yasağı
  5. sel felaketi

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