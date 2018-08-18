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Sel felaketinde yıkılan köprü nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kilitlendi

Geçtiğimiz günlerde Ordu'da meydana gelen sel felaketi sonrası yıkılan köprü, Kurban Bayramı öncesinde yoğun trafiğe neden oluyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:29
Sel felaketinde yıkılan köprü nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kilitlendi

Yaşadıkları şehirlerden Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden vatandaşlar, Ordu'nun Ünye ilçesinde selden yıkılan köprü sürpriziyle karşılaştı. Bölgede oluşan yoğun trafik, İstanbul'u aratmadı. 

KARADENİZ SAHİL YOLU KİLİTLENDİ

Ordu'nun Ünye ilçesinde 8 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Cevizdere Köprülerden biri yıkılmıştı. Yıkılan köprü nedeniyle tek şeritten verilen trafik adeta kilitlendi.

Bayram öncesi kendi otomobillerle yola çıkan bazı vatandaşların yıkılan köprüden haberi olmazken, bazıları ise televizyondan öğrendiklerini söyledi.

Bayram öncesi şehir dışından yollara çıkan sürücüler ana köprü güzergahında yoğunlaşan trafik nedeniyle adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Dün gece yarısından itibaren başlayan yoğunluğun bayram sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:29
  1. İstanbul
  2. Ordu
  3. Ünye
  4. Orduda sel felaketi
  5. Karadeniz Sahil Yolu

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