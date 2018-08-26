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Sel felaketi nedeniyle yılanlar sokaklara yayıldı!

Hindistan’ın Kerala eyaletinde sel felaketinin ardından suların çekilmesiyle birlikte, yılanlar sokaklara döküldü.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:44
Sel felaketi nedeniyle yılanlar sokaklara yayıldı!

Hindistan’da Haziran ayından bu yana sel felaketinin etkili olduğu Kerala eyaletinde, suların çekilmesiyle birlikte halk, yılan tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Suların çekilmesinin ardından evlerine dönenler, eşyalarının arasında ya da evlerinin bahçelerinde, sokaklarda piton, kobra ve engerek yılanları ile karşılaşıyor.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden felaketin ardından, yılan ısırmalarında artış yaşandığı kaydedildi.

UZMANLAR UYARDI

Yılanların üreme dönemine denk gelen yağmur sezonunda, yuvaları dağılan yılanlar evlere sığındı. Hindistanlı bir kadının evine girmeye çalışan yılanla mücadelesiyle ilgili paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Cesur kadın, evinin bahçesine girmeye çalışan yılanı, elindeki süpürgeyi yere vurarak korkutup uzaklaştırmayı başardı.

1 MİLYON KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Yetkililer, yılanların dolapların, halıların altına, kıyafetlerin içine ya da çamaşır makinelerine saklanmış olabileceği konusunda uyardı.

Ülkede, Haziran ayından beri yaşanan sel felaketinde en az 1 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, eyalet genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 410’u geçti.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 18:44
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