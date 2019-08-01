Sel bölgesine Hendek Belediyesinden yardım Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası Hendek Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımlar Akçakoca’ya getirildi.

Düzce’de meydana gelen sel felaketi sonrası Hendek Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardımlar Akçakoca’ya getirildi.

Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 18 Temmuz’da sel ve su baskınları sonucunda meydana gelen zararın yaraları sarılmaya devam ediyor. Devlet eliyle yapılan çalışmaların yanı sıra vatandaşlarda sel bölgesine yardım yapıyor. Hendek Belediyesi de yaraların sarılması için tırlarla yardım malzemesi gönderildi. Gelen gıda, çocuk bezi, su gibi yardımlar Akçakoca İl Özel İdare depolarına konularak ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.