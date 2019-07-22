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Sel bölgesinde “Su” uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle vatandaşların, şebeke suyunda kesinti yaşanması veya temiz suya erişimin mümkün olmaması durumlarında kaynağı belli olmayan suları tüketmemelerini istedi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
Sel bölgesinde “Su” uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle vatandaşların, şebeke suyunda kesinti yaşanması veya temiz suya erişimin mümkün olmaması durumlarında kaynağı belli olmayan suları tüketmemelerini istedi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “18.07.2019 tarihinde İlimiz Akçakoca ve Cumayeri İlçelerimizde meydana gelen doğa olayı nedeniyle vatandaşlarımızın, şebeke suyunda kesinti yaşanması veya temiz suya erişimin mümkün olmaması durumlarında kaynağı belli olmayan suları tüketmemeleri önem arz etmektedir. Su kesinti sonrasında şebeke suyu içme amaçlı olarak kullanılacak ise su berraklaşıncaya kadar akıtılmalı ve tercihen 1-2 dakika kaynatılıp soğutularak kullanılmalıdır. Mümkünse, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ambalajlı sular (pet, bardak, cam şişe ve damacana) tüketilmelidir. Depolanan veya saklanan sular ağzı kapalı temiz kaplarda ve güneş görmeyen serin yerde muhafaza edilmelidir. Sular gelse bile öncelikle depolanmış sular tüketilmeli, geniş kapaklı musluklu bidonlar tercih edilmeli, bidonların temizliği sürekli kontrol edilmelidir.


Bununla birlikte; su kesintisi sonrasında çiğ tüketilen her türlü sebze ve meyve, yıkandıktan sonra yüzde 1’lik klor solüsyonundan bir litre suya 20-30 damla damlatılarak 30 dakika bekletilmelidir. Yüzde 1’lik klor solüsyonu 1 bardak çamaşır suyunun üzerine 9 bardak normal su konularak kolayca hazırlanır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılan çamaşır suyu herhangi bir katkı maddesi içermemeli ve yüzde 10 aktif klor "sodyum hipoklorit" içermelidir. Konuyla ilgili yaşanabilecek güçlüklerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurularak bilgi alınmalıdır) Bu bağlamda; vatandaşlarımızın yaşayabileceği herhangi bir karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal vb. rahatsızlık durumlarında en yakın sağlık kurumuna başvurarak tıbbi yardım almaları gerekmektedir” denildi.



Denize girmeyin


Yapılan açıklamada ayrıca “İlimizde meydana gelen doğa olayı nedeniyle sel sularının ve sel sularının neden olduğu atıkların denize karışmış olmasından dolayı denizin mikrobiyolojik olarak kirlenebileceği, denize girilmesi halinde deniz suyunda bulunan mikro organizmaların bulaşıcı hastalıklara ve salgına neden olabileceği unutulmamalıdır.


İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçemizde bulunan deniz suyundan analiz için alınan numunelerinin uygun olması durumunda ve plajların temizlik işlemleri tamamlanana kadar vatandaşların Akçakoca İlçemizde denize girmemesi, cankurtaran ekiplerinin ve görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunulur” ifade edildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
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