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Sel bölgesinde 12 gün boyunca arama yapan ekipler bölgeden ayrıldı

DÜZCE (İHA) –Düzce’de yaşanan selde kaybolan Töngel ve Kaplan ailesinin fertlerini 12 gündür arayan ekipler, son kayıp 3 yaşındaki Kağan Töngel’in de bulunması ile bölgeden ayrılmaya başladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:37
Sel bölgesinde 12 gün boyunca arama yapan ekipler bölgeden ayrıldı

DÜZCE (İHA) –Düzce’de yaşanan selde kaybolan Töngel ve Kaplan ailesinin fertlerini 12 gündür arayan ekipler, son kayıp 3 yaşındaki Kağan Töngel’in de bulunması ile bölgeden ayrılmaya başladı. Vali Dr. Zülkif Dağlı, koordinasyon merkezinde toplanan arama ekiplerine teşekkür etti.


18 Temmuz’da Akçakoca ve Cumayeri, Gölyaka ilçelerinde sel suları ile birlikte Kaplan ailesinden anne Nilgün Kaplan ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan, 7 yaşındaki ikiz kızları Sinem ve Sanem Kaplan ile Töngel ailesinden baba Cengiz, anne Fatma Töngel ve 3 yaşındaki Kağan Töngel sel sularına kapılarak kaybolmuşlardı. Yaklaşık 12 gün süren arama çalışmalarında kaybolanlara ulaşan ve defin edilmelerini sağlayan arama ekipleri son olarak Kağan Töngel’i bularak bölgeden ayrılmaya başladılar.


Vali Zülkif Dağlı, Melenağzı mevki’inde ki toplanma alanında, arama ekiplerini ziyaret ederek tek tek teşekkür etti: “Değerli arkadaşlar hepinize müteşekkiriz. Allah’a şükür sonuca ulaştık. 12 gündür gece ve gündüz kafamızda olmak üzere hep beynimizi meşgul etti. Bir an önce nasıl buluruz. Allah’a şükür sizlerin desteği dün itibari ile baktığımızda 306 personelimiz vardı sahada. Az bir rakam değil. 70’in üzerinde araç 11 tane arama ve kadavra köpeğimiz. Diğer botlarımız. Sahil güvenlik, Jandarma Genel Komutanlığımızın hava araçları diğer tüm emniyet, AFAD, Jandarma ve itfaiye tüm personelimiz burada sivil toplum kuruluşlarımız birde özelden bize destek olan arkadaşlarımız 12 gündür gece gündüz demeden bu işin üzerindeydik. Sonuca ulaştık Allah’a şükür. Sizlerin çalışması sayesinde oldu. Bunu biliyoruz. Gerçekten çok gayretli çalıştınız ve sonuca ulaşmamızda sizlerin desteği büyük. Tabi burada hiç böyle afetler olmasaydı. Ama olduktan sonrada mutlaka bu kayıpları da bulmak hepimizin boynumuzun borcuydu. Sonunda da bulduk. Sizin yaptıklarınızı da biliyoruz. Nasıl çalıştığınızı biliyoruz. Ben burada ilk defa yakından şahit oldum. Çalışmalarınızın ne kadar önemli olduğunu ne kadar ehemmiyetli olduğuna ve ne kadar profesyonel olduğunuza en önemlisi bu. Ben şunu diyorum. Belki yıllar önce ülkemizde afetle ilgili, bu kadar mücadele etme imkanı yoktu. Şu anda araç gerecimiz var, insanımız var ama bunlardan en önemlisi sistemimiz var sizler gibi yetişmiş insan kaynağımız var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah bu tür, afetleri bir daha milletimize halkımıza yaşatmasın diyoruz. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.


Konuşmaların ardından arama ekipleri bölgeyi terk etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:37
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