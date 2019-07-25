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Sel bölgesi havadan görüntülendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin 8.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
Sel bölgesi havadan görüntülendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin 8. gününde bir yandan yaralar sarılırken, bir yandan da kayıp 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.


Düzce’de yaşanan sel felaketi sonrasında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan sel felaketinde birçok ev yıkılırken, 400’e yakın ev hasar görmüştü. Devletim tüm imkanları ile sel bölgesinde çalışmalar sürüyor. Bir yandan dere yatakları temizlenirken, bir yandan da selde kaybolan 2 çocuğun aranmasına devam ediliyor.



“Kapalı köy yolu yok”


Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada ise, “İlimizde yaşanan sel, heyelan ve su baskını sebebiyle kayıp olan 2 vatandaşımız için 188 personel ve 58 araçla arama çalışmaları devam etmektedir. Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup, kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteğimiz devam etmektedir. Ayrıca zarar gören 38 içme suyu şebekesinin 12’si onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesinin 150 temizlik görevlisince konut ve iş yerleri ile köylerimizin ortak alanlarında temizlik çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:13
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