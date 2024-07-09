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Ekonomi Sektöründe lider firma iflas etti! Bizim solcular üzülecek
Ekonomi

Sektöründe lider firma iflas etti! Bizim solcular üzülecek

Yeniakit Publisher
2024-07-09 08:04:00 - 2024-07-09 08:10:01
Sektöründe lider firma iflas etti! Bizim solcular üzülecek

Türkiye'deki bazı solcu kesimler tarafından övgüler dizilen Alman ekonomisi büyük iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmış durumda. Ülkede 24 saatte bir iflas yaşanıyor. Bu kez Almanya'da motosiklet aydınlatma üreticisi olan Kellermann GmbH'den iflas haberi geldi.

Aachen merkezli motosiklet aydınlatma uzmanı Kellermann GmbH iflas etti. Basında yer alan haberlere göre şirket, öz yönetim altında iflas başvurusunda bulundu. Bu arada Aachen'daki yerel mahkeme bu yönde karar verdi ve avukat Mark Boddenberg'i geçici yönetici olarak atadı.

Bu tür özel iflasta, yönetim görevde kalır ancak yönetici olarak bir avukat ve bir yeniden yapılandırma uzmanı tarafından desteklenir. Amaç, alacaklılarla mahkeme dışı bir anlaşmaya varmaktır.

Ne mesajı verdi

1989'da kurulan Kellermann, güçlendirme göstergeleri pazarında lider olarak kabul ediliyor ve firmanın ürünleri genellikle basitçe "Kellermänner" olarak adlandırılıyor.

Sorumlu hukuk firması "AndresPartner"den yapılan açıklamaya göre Genel Müdür Ulrich Bos, "En önemli mesaj, ticari faaliyetlerimizin kısıtlama olmaksızın devam edeceği ve tüm müşterilerimize her zamanki gibi hizmet vermeye devam edeceğimizdir" dedi.

Mevcut iflasın ana nedeni, satışlarda düşüşe yol açan koronavirüs pandemisinin sonuçlarıydı. Şirket ayrıca Ukrayna'daki savaşın ardından devam eden tüketici kısıtlaması ve enflasyondaki artıştan da etkilendi.
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Bu arada, çalışanların maaş ve ücretleri, iş bulma kurumundan sağlanan iflas yardımı ile üç ay süreyle güvence altına alındı. Bu arada, hukuk bürosunun açıklamasında hissedarların şirkete olan bağlılıkları ve şirketin yeniden yapılandırılmasına verdikleri destek vurgulandı.

Kaynak: Artı49

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