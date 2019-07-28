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Sektörel Yol Haritaları ve İmalat Sanayinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayları

T.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
Sektörel Yol Haritaları ve İmalat Sanayinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayları

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde “Sektörel Yol Haritaları Çalıştayları” ve “İmalat Sanayinde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayları gerçekleştirilecek. Programın ikinci gününde Türk ve Suriyeli firmalar arasında ikili görüşmeler de yapılacak.


Türk ve Suriyeli katılımcılar birlikte iş geliştirme fırsatlarını konuşma fırsatı bulacakları çalıştaylarla özellikle ihracat odaklı ve yeni pazarlara açılmayı hedefleyen tedarik zincirlerini güçlendirmek adına mal ve hizmet alımları görüşmelerinin gerçekleşmesi hedefleniyor.


Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSO-MEM) yapılacak ve 2 gün sürecek olan etkinliğe üst düzey yöneticiler ile Sanayi ve Ticaret odaları katılacak.


30 Temmuz Salı günü saat 09.00’da başlayacak etkinlikte, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Mustafa Akgül, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı açılış konuşması yapacak. Programda ayrıca sektörlerinde başarılı olmuş Türk ve Suriyeli iş insanları da birer sunum gerçekleştirecek.


Çalıştay içeriklerinin tanıtımı ile devam edecek programda daha sonra eş zamanlı olarak Gıda Sektörü Çalıştayı, Tekstil Sektörü Çalıştayı, Makine-Metal Sektörü Çalıştayı ve Plastik Sektörü Çalıştayı olmak üzere 4 başlık çerçevesinde oturum düzenlenecek.


Değerlendirme oturumu ile devam edecek olan etkinlikte İmalat Sanayinde Yeni Yaklaşımlar Konferansı yapılacak ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Akgül genel değerlendirmede bulunacak.


Etkinliğin ikinci günü olan 31 Temmuz Çarşamba günü ise Suriyeli ve Türk Firmalar arasında konferansın yanı sıra ikili iş görüşmesi gerçekleştirilecek.


Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek olan çalıştaylara katılmak isteyen firmalar https://tr.surveymonkey.com/r/KBZG75K linkinden kayıt yaptırabilecek.


İkili iş görüşmelerine katılmak isteyen firmalar ise [email protected] e-posta adresinden iletişime geçerek katılım sağlayabilecekler.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
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