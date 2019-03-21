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Sektör temsilcileri ve öğrencileri buluşturan etkinliğe yoğun ilgi

Turizm alanında okuyan öğrencileri ve sektör temsilcilerini buluşturmayı hedefleyen ‘Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 13:23
Sektör temsilcileri ve öğrencileri buluşturan etkinliğe yoğun ilgi

Turizm alanında okuyan öğrencileri ve sektör temsilcilerini buluşturmayı hedefleyen ‘Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti.


Marmaris’te, turizm alanında okuyan öğrencileri ve sektör temsilcilerini buluşturmayı hedefleyen ‘Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleşti. Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe çevre il ve ilçelerden yoğun katılım oldu. Okul Müdürü Prof. Dr. Cafer Topaloğlu etkinlik hakkında bilgi verdi. Bu yıl etkinliğim üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Topaloğlu, “Bugünkü etkinliğimiz turizm eğitimi alan öğrencilerimiz ile turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri bir araya getirmek. Küçük de olsa bunu istihdam fuarı olarak gerçekleştiriyoruz. Bu sadece bizim yüksekokulumuzun öğrencileri değil aynı zamanda liselerde eğitim alan üniversitelerin turizm ile ilgili bölümlerinde eğitim alan öğrencilerimiz de bu etkinliğe katılıyor. Bunu Türkiye’de ilk başlatan benim. İlk olarak merkez kampüsümüzde bulunan Turizm Fakültesi’nde başlatmıştık. Bu yıl orada 13’üncüsünü gerçekleştirdik, Marmaris’te bu üçüncü etkinliğimiz oluyor. Bu etkinliğe başta Muğla olmak üzere, Antalya’dan, Kuşadası’ndan ve diğer turizm destinasyonlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerimize açık bir etkinlik. Etkinliğe en çok otelciler rağbet gösteriyor.” dedi. Katılımın her geçen yıl daha da arttığını belirten Öğretim Görevlisi Kadir Baysal, “Katılımcı sayısı oldukça fazla. Kayıtlı bin 200 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz ile sektör temsilcilerini böyle bir ortamda, bir araya getirmek bizler için mutluluk verici.” dedi.


“Kariyer günleri bizler için çok önemli”


Bu tür etkinlikleri önemsediklerinin altını çizen ilçede faaliyet gösteren bir otelin bar müdürü Murat Uygur, “Amacımız genç turizmcileri sektöre adapte edebilmek. Bunun için buradayız. İnşallah faydamız dokunur. Bu tür toplantıları ve etkinlikleri çok önemsiyoruz.” dedi. Bu yıl ikinci kez etkinliğe katıldığını belirten Turist Rehberliği Bölümü öğrencisi Buket Yaşar,” Bugün kariyer günümüz var ve kariyer günü bizler için çok önemli. Burada bir sürü iş arayan öğrenci var.” dedi. Okulun bir diğer öğrencisi Elif Kandemir ise, “Yaptığımız bu etkinlik bizim daha fazla otele CV‘mizi bırakmamızı sağlıyor. Otelleri tek tek gezmek yerine, oteller bizim yanımıza gelip çalışmak istedikleri arkadaşları kendileri seçiyorlar.” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:23
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