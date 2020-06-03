Sektör temsilcileri memnun

Nazmi Durbakayım / İNDER Yönetim Kurulu Başkanı

l “Devletin önderliğinde başlayan normalleşme sürecinde böyle bir can suyu, tüm sektörleri tetikleyecektir. Söz konusu konut kredi faizi, taksitleri ve veda bugüne kadar sunulan en iyi avantajları bir arada barındırıyor. Özellikle inşaat maliyeti daha uygun olan projeler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. İnşaat sektöründeki faaliyetlerin devamı için gerekli olan finansmanın doğru adrese yönlendirilmesini sağlayacak birinci el konutlarındaki ekstra vade farkı avantajının olması da artı bir değer olarak görüyoruz. İnşaatların yoğun olduğu şehirlere göre verilecek kredi miktarının ayarlanması, bankaların açıkladığı kredi paketi her yönüyle düşünüldüğünü gösteriyor. KDV ve harç gibi dolaylı teşvikler de bu tarihi fırsatı taçlandırabilir. Ancak Türkiye ekonomisinin tekrar eski gücüne kavuşması ve çarkların dönmesi için kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı, aleve dönüştürmek için özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz. Özel bankalar taşın altına elini soktuğunda ve inşaat firmaları özel katkılar sağlayarak finans sektöründeki faiz oranlarını daha da aşağıya indirebilir. Talebi canlandırmak için fiyat indirim veya taksit ödemelerine daha özel avantajlar sağlanabilir.”

Tamer Özyurt / Özyurtlar Holding Yönetim K. Başkanı:

l “Sektörümüzde yine benzeri görülmemiş imkânlarla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu sayede haziran itibariyle bir toparlanma dönemi başlayacak. Paket, sektörümüzde orta gelirli bir kitleyi hedef alan projelerin geliştirilmesi yönünde önemli bir açılım başlatacak. Bu sürecin yansımaları, yılın üçüncü çeyreğinde hissedilecek. Öte yandan; destek paketini, gayrimenkul ve inşaat sektöründe de satışın yanı sıra yeni yatırımların habercisi olarak görmeliyiz.”

Abdüssamet Bahadır / Bahaş Holding CEO’su:

l “Bu paket ile birlikte konut geliştiriciler de planlanan yatırımlarını bu ölçekte yeniden değerlendirecekler. Yeni yatırımların çıkış noktası, pandemi nedeniyle oluşan yeni ihtiyaçlar, müstakil yaşam dalgası olacak. Konut geliştiricileri, daha çok yeşil alana sahip, izole yaşam sunan projeler geliştirme yolunda ilerleyecekler. Destek paketiyle birlikte değerlendirdiğimizde, yeni konut yatırımlarında orta gelirli yatırımcılar ana hedef kitle olacak. Paketin etkilerini yakın vadede bir toparlanma ve satışlarda hareketlilik, uzun vadede ise orta gelirli yatırımcıyı hedef alan yeni projeler olarak göreceğiz. Konuta erişim ve satın alma eğilimi kolaylaştıkça sektörümüzdeki yapısal değişim daha da belirginleşecek.”

Satışlar artacak

l Diğer sektör temsilcileri de, maliyetin en düşük, finansmanın ise en kolay olduğu bu dönemde gayrimenkule yatırım yapanların kazanacağına vurgu yaptılar Ve “Haziran ayı konut satışlarında rekorlara tanıklık edecektir. Covit19 sonrası en hızlı normalleşen sektör gayrimenkul olacak” mesajını verdiler.

Stoklar Bitmeden Acele Edin

l Gayrimenkul sektöründe inşaat sektörünün uzun süredir durgun olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Özelmacıklı “Geçen yıla göre yüzde 23.8 azalan yapı ruhsatı sayısı ve yüzde 32.2 azalan iskan sayımız var. İkinci eldeki satışlarda artan yükseliş, gayrimenkulde talebin varlığını ve fiyatların yükseleceğini gösteriyor. Azalan stoklar sonrasında yeni yapılacak inşaatların maliyeti şimdiki gibi olmayacak ve artışlar devam edecek. Özellikle altın ve döviz yatırımı ile finansal getiri sağlayanlar, gayrimenkule dönerek ayrı bir fırsat yakalayabilirler. Bu dönemde hızlı hareket eden kazanacak” diye konuştu.

İkinci Elde 100 bin liranın aylık ödemesi bin 7 lira

l 15 yıl (180 ay) vadede eşit taksitli olarak yüzde 0.74 vade farkı ile 100 bin lira kredi çeken bir müşteri ayda 1.007 ödeme yapacak. Eğer 12 ay ödemesiz olarak aynı vadeyi tercih ederse ödemesi 1.095 lira olacak.