Seks partileri, uyuşturucu hap ve kırbaç! Oxford'da ahlaksızlığın bini bir para!

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İngiltere'nin dünyaca ünlü üniversitelerinden Oxford’un başının, “gürültülü seks partileri” ile belaya girdiği ortaya çıktı. Durumu önlemek için üniversite yönetimi öğrencilerin, sadece bir misafiri yatılı olarak odalarına alabileceklerini ve bunun da iki ayda bir gerçekleşebileceğini talebelerine bildirdi.

Ayrıca üniversiteye bağlı Hertford Koleji, yatılı misafir için öğrencilerin yazılı izin almaları gerektiğini aksi halde kural ihlali yapmış olacaklarını vurguladı.

Gürültüyü engellemek için oda başına ancak bir ziyaretçi kabulü sınırlandırması da getirilirken, aksi halde yatılı ziyaretçinin tamamen yasaklanacağı da öğrencilere bildirildi.

Oxford’da “En vahşi yıllardan biri”... Seks partileri ve uyuşturucu çadırları kuruldu!

Bu yıl Oxford öğrencilerinin, tarihteki “en vahşi yıllarından birinin keyfini sürdükleri” ve seri ahlaksız hadiselere imza attıkları rapor edildi.

Oxford Üniversitesi’ndeki Piers Gaveston Society adlı yemek kulübünde ise, yaz partisinin seks partileri ile doldurulduğu, öğrencilerin canlı seks videolarında kırbaçlandığı ve uyuşturucu çadırlarında “kafayı güzelleştirdikleri” de İngiliz medyasına aksetti.

Öğrenciler ise gürültü patırtılı seks partilerinin önünü alabilmek için bu kararı alan idarecileri, “kendilerine çocuk muamelesi yapmakla” suçladı.

Bazı öğrencilerin ise bu uygulamaya “gericilik” olduğu anlayışıyla karşı çıkması da enteresan bulundu. İngilz The Sun gazetesine konuşan bir öğrenci, “bu kurallar sanki, evlilik dışı seksin illegal olduğu 17. yüzyılda yazılmış gibiler” yorumunda bulundu.

Bir diğeri ise, “Muhtemelen Oxford, talebelerine baskı yaptığı için onlar partilerde çılgına dönüyorlar” sözlerini kullandı.

Daily Mail’in haberinde Oxford’da “hakikaten sıkı kurallar” olduğuna dikkat çekildi. Buna göre Magdalen Kolejinde öğrenci ziyaretçilerinin ayrı bir oda tutması gerektiği ve bunun da gece başına 90 pound tuttuğu kaydedilirken, St. John’s Kolejinde ise ziyaretler için evvelden mutlaka mail atılması gerektiği ve sık ziyaret de yapılamayacağı şart koşuluyor.

Bazı İngiliz okur yorumları dikkat çekti

Karma eğitimin tükenmek bilmeyip devamlı artan skandalların sistemi olduğunun bir numunesini teşkil eden haberin yorumlarında, onlarca okurun ülkelerinin geleceği adına endişe verici olduğu anlayışını yansıttıkları görüldü.

Habere yorum yapan yaşlı bir İngiliz kadının ise, “1960’larda benim üniversitemde yurdun kapıları akşam 11’de kapanır ve yatılı ziyaretçilere izin verilmezdi. Gün içi ziyaretçiler de giriş çıkışlarda imza atmak zorundaydı. Zamanında geri dönmezsen (yurda) hapsedilirdin. Zaman ne kadar değişti” sözleri dikkate şayan bulundu.

Bir büyükbaba ise, “Artık torunlarımın üniversiteye gitmelerinden hoşlanacağımı zannetmiyorum. Bu (üniversiteye gitmek) sadece aşırı içmek, uyuşturucu haplar almak ve her zaman seks yapmak gibi gözüküyor” yorumunda bulundu.

Bir diğer büyükbaba da, “Utanç verici. İşte bu benim neden bir torunuma asla Oxford ya da başka bir üniversiteye gitmesine izin vermeyeceğimin birçok sebeplerinden birisi...” yorumuna imza attı.

Bir başka yorumcu ise, “Oxford Şeytanın çocuklarıyla dolu, sonra sıradan insanların akılsız ruhlarını tüketen miletvekili ve önde gelen insanlardan oluyorlar...” deyip ahlak eğitiminin şart olduğunu vurguladı.