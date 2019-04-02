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Sekreter olarak geldiği belediyenin başkanı oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği seçimde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Zekiye Tekin, ziyaretçi akınına uğruyor- Zekiye Tekin: - "Ben belediye başkanlığına adaylığımı açıklayacağım dedim, inanmadılar. Şaka yaptığımı düşündüler"

02 Nisan 2019 Salı 13:01
Sekreter olarak geldiği belediyenin başkanı oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını kazanan 41 yaşındaki Zekiye Tekin, ilçe halkının kutlamalarını kabul ediyor.

2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede 3 dönem sonra özel kalem müdürlüğüne geçen ve ilçe halkı tarafından çok sevilen Tekin, bin 596 oy ile ipi göğüslemeyi başardı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi olan Tekin, mazbatayı almamasına rağmen makam odasında günde yüzlerce kişiyi ağırlıyor.

Çarşıda pazarda, düğünde, cenazede sürekli vatandaşların yanında bulunan Tekin, seçimden sonra da küçükten büyüğe her kesimin büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

- "Şaka yaptığımı düşündüler"

Aday olmaya bir anda karar verdiğini ve bu konuyu çevresine açtığını anlatan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazaryeri'ni çok sevdiği için aday olduğunu söyledi.

Yola çıkmasında ilçe halkının desteğini aldığını kaydeden Tekin, "Sen de bir şeyler yapabilirsin dedim kendime bir sabah ve arkadaşlarımla paylaştım. Ben belediye başkanlığına adaylığımı açıklayacağım dedim, inanmadılar. Şaka yaptığımı düşündüler. Arkamda güzel bir kitle var. Biz inanıyoruz, sen bağımsız devam et, biz arkandan yürüyeceğiz dediler." diye konuştu.

Seçim sürecinin zorlu ve çetin geçtiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün güller açtı. Ama şuna inanıyorum, tüm Pazaryeri halkı beni burada görmek istiyormuş. Cumartesi günü gördük, mitingimiz çok kalabalıktı ve çok güzeldi. Yürüyerek şehitliğe gittik, duamızı ettik. Bütün hemşehrilerimi gezdim ama bulamadıklarım da vardı. Gönül bırakanlar oldu, tekrar tekrar gittik. Göz teması benim için çok önemliydi. İnsanlarla göz göze olursanız göz temasıyla kalbine giriyorsunuz. Bana 'sen merak etme biz senin adını orada gördüğümüz zaman basacağız.' dediler. Okuma yazma bilmeyenlere bile anlattım. Çok duygulandım. Bir teyzem bana 'ah yavrum ben sana Kuran okuyordum, inşallah sen olacaksın. Seni rüyamda gördüm' dedi. Bunlar beni daha da çok motive etti."

Tekin, "Hiç kimse böyle bir sonuç beklemiyordu. Çok şaşırdılar. 80 yaşındaki amcalarımız bastonlarını alıp, kahvehane konuşmalarında diğer kahvehaneye giderken peşime takıldı. Çok güzel bir atmosfer yakaladık. İnşallah ben onların sevgisini, ilgisini boşa çıkarmayacağım." dedi.


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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 13:01
  1. Bağımsız
  2. seçim

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