Sekmen: “Erzurum bugün nüfus artışını konuşuyor”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Abdurrahmangazi Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Sekmen, “Kalite standardı yüksek modern yaşam alanları inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. Erzurum’u birlikte geliştirecek, birlikte güzelleştireceğiz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Sekmen, seçim temasları kapsamında bu kez Abdurrahmangazi Mahallesi’ne çıkarma yaptı. Bölgedeki TOKİ konutlarında ikamet eden seçmenlerle bir araya gelen Başkan Sekmen, 5 yıllık hizmet döneminin özetini çıkarmakla kalmadı, Erzurum’da yeni dönemin ipuçlarını da verdi.

50 YILDIR ERİYEN ŞEHİR, ÖZÜNE DÖNMEYE BAŞLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bir kent olduğunu hatırlatarak, şehrin bu uzun geçmişinden dolayı bir ticaret ve cazibe merkezi olduğuna vurgu yaptı. Sekmen, AK Parti iktidarlarından önceki son 50 yıllık dönemde şehrin bu unvanını kaybettiğini ve sürekli gerilediğini dile getirerek, “Bir şehir düşünün ki; sürekli göç vererek, eriyerek ve tükenerek onlarca yılı arkasında bırakıyor. Ve AK Parti ne zaman ki iktidar oluyor; hem bu bölgenin ve hem de bu kadim şehrimizin makûs talihi değişmeye başlıyor. Bir zamanlar sürekli kan ve nüfuz kaybıyla gündem olan Erzurum, bugün artık nüfus artışını konuşuyor, değişimi konuşuyor, gelişimi konuşuyor. Yani Erzurum artık özüne dönüyor, kendini buluyor. Şundan emin olun ki; Erzurum’u en son bundan 5 yıl önce gören Dadaşlar bile bugün Erzurum’u tanımakta güçlük çekiyor. Biz bu şehre işte böyle bir gelişim ve değişim süreci yaşattık” diye konuştu.

“BU SADECE VATANDAŞLIK GÖREVİ DEĞİL!”

Abdurrahmangazi Mahallesi’ndeki ev hanımları ve genç kızların da büyük ilgi gösterdikleri seçmen buluşmasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da bugüne kadar hiç yapılamamış işleri AK Partili belediyeler yaptı, yani biz yaptık. Erzurum’da ulaşımdan altyapıya, çevre düzenlemelerinden konut üretimine, kentsel dönüşümden eğitim, kültür ve sanata, sosyo-ekonomik hamlelerden ticaret hayatına varıncaya kadar bu şehrin hemen her alanda yükselişini AK Partili belediyeler sağladı, yani biz sağladık. AK Parti iktidarlarımız Türkiye’nin önünde yeni ufuklar çizerken, AK Partili yerel yönetimler olarak bizler de yerel kalkınma hamleleri gerçekleştirdik. Şehrimizin dünüyle bugünü arasında dağlar kadar fark var, bunu hepiniz görüyorsunuz. O halde bu şehri çok daha iyi noktalara taşımak da yine sizlerin elinde. Sizler, Cumhur İttifakı’mıza, AK Parti’mize ve AK Partili belediye başkan adaylarına vereceğiniz oylarla sadece vatandaşlık görevinizi yapmış olmayacaksınız. Sizler aslında 31 Mart’ta sandık başına Erzurum’un yarınları için de gideceksiniz” ifadelerini kullandı.