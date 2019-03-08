Sekmen: “Biz Erzurum’un çehresini değiştirdik, şimdi şahlanış vakti ”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Horasan mitinginde konuştu. Sekmen, “Gönül belediyeciliği zor iştir; kumaşı milletten olmayanlar bunu anlayamazlar” dedi.

AK Parti’nin seçim çalışmaları ilçelerde son sürat devam ederken, AK Parti’nin Horasan İlçe Başkanlığı binasının açılış töreninin ardından gerçekleştirilen miting, Horasanlıların büyük ilgisiyle karşılaştı. 40 bin nüfuslu ilçede coşkunun adeta adresi olan buluşmaya, AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu ile AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de katılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK kadroların karşılaştığı coşku ise görülmeye değerdi. Burada Horasan halkına hitap eden Başkan Sekmen, 5 yılda ilçeye yönelik olarak yapılan yatırımları sıralamakla kalmadı, 31 Mart seçimlerinin taşıdığı önemi de anlattı.

BAŞKAN SEKMEN HORASAN’A YAPILAN HİZMETLERİ ANLATTI

Aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da olan Mehmet Sekmen, Horasan’da altyapı başta olmak üzere ulaşıma büyük önem verdiklerini hatırlatarak, “Horasan’da içme suyu ve kanalizasyon hatlarına yönelik önemli çalışmalar yaptık. Okulların bakımından camilerin onarımına, taziye evlerinden, köy ve grup yollarının yapımına varıncaya kadar ulaşım hizmetlerine ağırlık verdik. İlçe merkezimizde kültürel yatırımlarımız oldu, bilgi evleri yaptık, sokak sağlıklaştırma projelerini hayata geçirdik. Horasan’la ilgili hedeflerimiz elbette bu kadarla sınırlı değil; yeni dönemde inşallah ilçede ilk işimiz asfalt seferberliği başlatmak olacak. Bu ilçeyi tarımın ve hayvancılığın merkezi haline getirmek için muazzam projeler hazırladık; başladığımız işler oldu, başlayacaklarımız olacak. Biz 5 yıl önce Horasan’a neyin sözünü verdiysek, hamdolsun yerine getirdik” diye konuştu.

ONLAR GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNDEN ANLAMAZLAR

Konuşması sık sık “Erzurum seninle gurur duyuyor” sloganları ile kesilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 31 Mart seçimlerine yönelik önemli mesajlar verdi. Başkan Sekmen, AK Parti iktidarlarını ve AK Parti’nin yerel yönetim tarzını hazmedemeyenlerin başvurdukları ilk yolun halkı ayrıştırmaya çalışmak olduğunu vurgulayarak, “Bunu her yerde yapıyorlar; AK Parti’mizin önüne engel çıkarabileceklerini düşünerek insanımızı fikir ayrılıklarına düşürmeye, ayrıştırmaya ve hatta daha ileri gidecek olursak; akrabalık bağlarını bile kullanarak istismar etmeye çalışıyorlar. İşte bizim farkımız bu; biz hizmet diyoruz, yatırım diyoruz, proje diyoruz, gönül belediyeciliği diyoruz. Onlar ise, insanları nasıl kamplaştırırız, nasıl ayrıştırırız diye düşünüyorlar. Onlar belediyecilikten de anlamaz, yöneticilikten de anlamaz! Hele hele kumaşı bu milletten olmayanlar, gönül belediyeciliğinden hiç anlamaz!” ifadelerini kullandı.

HORASAN’I GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR

Erzurum’un diğer tüm ilçeleri gibi Horasan’ı yepyeni bir dönemin beklediğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Biz Horasan’ı tanıyoruz, biliyoruz;bu ilçede hangi adımların atılması gerektiğine de vakıfız. Bu sebeple Horasan’da bu yeni dönem, yepyeni başlangıçların dönemi olacak. Abdulkadir Aydın başkanımızla birlikte el ele vererek, Allah’ın izniyle bu güzide ilçemizin yarınlarını sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Bunun için de desteğinize talibiz; çünkü yarınlara yönelik düşlerimizi gerçekleştirebilmemiz için sizin gücünüze ve sizin enerjinize ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.