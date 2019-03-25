0553 313 94 23

Sekmen: “31 Mart’ta el ele vererek Erzurum’u ayağa kaldıralım”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim çalışmalarını hafta sonunda merkez ilçelerde sürdürdü.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:50
Sekmen: “31 Mart’ta el ele vererek Erzurum’u ayağa kaldıralım”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim çalışmalarını hafta sonunda merkez ilçelerde sürdürdü. Yakutiye’de yoğun seçim temasları gerçekleştiren Sekmen, Kavak Mahallesi’nde vatandaşlarla kahvehanelerde bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen, seçimlere bir hafta kala merkez ilçe Yakutiye’deydi. Kavak Mahallesi’nde işyeri ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Sekmen, kahvehane sohbetlerine de katıldı. Sekmen, 31 Mart‘ta neden AK Parti’ye oy verilmesi gerektiğini anlattığı seçmenlere Erzurum’un dünü ve bugününü de hatırlattı.


“Kavak Mahallesi Erzurum’un vitrinidir”


Beraberinde AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar ve partisinin Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın’la birlikte vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuşmasına Kavak Mahallesi’nin Erzurum’un tarihi geçmişi en eski yerleşim birimlerinden birisi olduğunu anımsatarak başladı. Kavak Mahallesi’nin esasen bir kültürü temsil ettiğinin altını çizen Sekmen, “Kavak Mahallesi, kentimizin kültür dokusunu oluşturan önemli bir parçadır. Beşeri sermayesiyle, ticari potansiyelleriyle ve şehrimize sunduğu folklorik katkılarla Kavak Mahallesi bir zamanlar Erzurum’un vitriniydi. Geçmişte atılan yanlış adımlar ve izlenen yanlış yerel politikalar sebebiyle bu güzide semtimiz enerjisini ve cazibesini kaybetti. AK Parti gelene kadar bu bölgede bir tek çivi bile çakılmadı. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin merkezinde nasıl ki değişim ve dönüşümün öncüsü olduysak, aynı yaklaşımı Kavak Mahallesi için de sergiledik ve sergiliyoruz” diye konuştu.


“Cazibe olmayan yerde kazanç da olmaz”


Kavak Mahallesi’nin şehrin doğusu ile batısını buluşturan önemli bir kavşak olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu bölgede start verdikleri kentsel dönüşüm ve yapılaşma faaliyetlerine dikkat çekti. Kavak Mahallesi ve civarındaki yeni yapılaşmanın ve oluşturulan yeni yaşam alanlarının bu semti eskiden olduğu gibi yine cazibeli hale getireceğini kaydeden Başkan Sekmen, “Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; cazibe olmayan yerlerde ticari kazanç da olmaz, hareketlilik de olmaz. Bu yüzden biz attığımız her adımda cazibeyi ön planda tutuyoruz. Semtlerimize, ilçelerimize ve şehrimize nasıl cazibe kazandırırız saikiyle proje hazırlıyoruz. Kavak Mahallesi için de aynı durum geçerli. Bu bölgede hayata geçirmeye başladığımız projelerle Kavak Mahallemiz önce cazibe kazanacak ve ardından gelişim kendiliğinden mümkün olacak” şeklinde konuştu.


El ele verin, gücümüze güç katın!


Başkan Sekmen, 31 Mart seçimlerinin işte bu yüzden büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu seçimler, hali hazırda işleyen bir çarkın ve yürüyen bir hizmet kervanının yoluna devam etmesi anlamına gelecek. Siz değerli seçmenlerimizin AK Parti’ye verecekleri her destek, bilmelisiniz ki bu gelişim seferberliğinden sizlerin de pay alması demek olacak. Kavak Mahallesi’nin, Mecidiye’nin, Sanayi semtimizin, Gölbaşı’nın, kısacası Yakutiye ilçemizin, yani Erzurum’un kaybedecek zamanı kesinlikle yoktur. Bu şehir, sizler yanımızda oldukça gelişmeye ve büyümeye devam edecek. Bu şehir, ehil kadrolar tarafından yönetildikçe zirve kent hedefine ulaşacaktır. Bu da sizlerin destekleriyle mümkün olacak. Dolayısıyla yatırım seferberliğimize siz sahip çıkın, heyecanımıza siz heyecan katın! 31 Mart’ta ellerimizden sizler tutun ve bu kadim kenti el ele vererek birlikte ayağa kaldıralım” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:50
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, "Yunan Başbakanı Çipras ve bazı yabancı basın organları tarafından iddia edildiği gibi, Yunanistan Başbakanının bugünkü faaliyetinde, Türk savaş uçaklarının herhangi bir taciz girişimi olmadığı, uçaklarımız
    1. Güvenlik kaynaklarından edinilen..
    2. Galatasaray'a kayyım şoku!
    3. GÜNCELLEME - Van-Hakkari kara yoluna..
    4. ASKOM toplantısı Erzurum’da yapıldı
    5. AK Parti'nin Ağrı mitingi
    6. Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk..
    7. "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden asla..
    8. İHH Idai kasırgası mağdurlarına el..
    9. Başhekim Parlak: “Görevimizin..
    10. NATO sekreteri Stoltenberg Gürcistan..
    11. Bayburt’ta misafir öğrenciler Aşıklar..
    12. Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    13. ByLock’tan aranan üniversitesi..
    14. Bıçakla yaralamaya tutuklama
    15. Tüketici bilinçlendirme eğitimleri
    16. Geleceğin bilim adamları projelerini..
    17. Çiftçinin evinden tarihi eser çıktı
    18. Akdağ’dan ETSO’ya ziyaret
    19. Espark’tan ziyaretçilerine yeni yıl..
    20. CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı..
    21. Voleybol Midiler ve Küçükler İl..
    22. Sevgilisine ait otomobille il il..
    23. Ertek: “Ozonlama ünitesi sürekli..
    24. Yağmurlar bereketiyle geldi!..
    25. Fikret Orman açıkladı! Beşiktaş 'FEDA'..
    26. Erdem Gül'den güldüren İstiklal Marşı..
    27. Samsat Çim Hokeyi dalında yine iddialı
    28. PAÜ’lü yabancı öğrenciler Stratonikeia..
    29. "Mahkeme, Galatasaray'a kayyum..
    30. Sekmen: “31 Mart’ta el ele vererek..
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler