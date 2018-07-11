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Sekiz Türk'ü öldürdüler! Saatler kaldı...

Sekiz Türk, bir Yunan ile bir Alman polisi seri cinayetlerle öldüren terör örgütü NSU'nun, beş yıldır yargılandığı davada sona gelindi

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:11
Sekiz Türk'ü öldürdüler! Saatler kaldı...

Almanya'da son yılların en önemli davası olarak nitelenen ve sekiz Türk, bir Yunan ile bir Alman polisi seri cinayetlerle öldüren Neo-Nazi grupla ilgili beş yıldır süren davada sona gelindi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Başkanı Manfred Götzl kararı bugünkü duruşmada açıklayacak.

İkisi intihar eden üç kişilik Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün (NSU), 2000-2007 arasında işlediği cinayetleri, Alman makamları ve medyasında 'dönerci cinayetleri' olarak tanımlamıştı.

NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ve hücreye yardım eden dört kişi 6 Mayıs 2013'ten bu yana yargılanıyor.

43 yaşındaki Zschaepe, Uwe Boehnhardt ve Uwe Mundlos ile birlikte cinayetleri işlediği iddialarını reddetmiş ancak geçen hafta yapılan duruşmada "Neden olduğum acılar için özür dilerim" demişti.

Zschaepe 437 duruşma boyunca sadece iki kez konuştu, cinayetlerin aydınlatılmasına katkı sağlayacak herhangi bir bilgi vermedi.

Başsavcılık Zschaepe'nin tüm cinayetleri bildiğini, diğer örgüt üyeleriyle bunları birlikte planladıklarını, suç ortağı olduğunu vurgulayarak ömür boyu hapis cezası talep etmişti.

Boehnhardt ve Mundlos ise polisin hücreyi şans eseri bulması üzerine 2011'de intihar etmişti.

Deutsche Welle, hakimin bugün okuyacağı kararın, NSU sanıklarının çarptırılacakları cezalar kadar, bundan sonraki hukuki süreçleri belirleyecek olması nedeniyle de büyük önem taşıdığını yazdı.

Örgütün aydınlatılmadığını düşünen kurbanların aileleri ise hayal kırıklığı yaşıyor.

Aileler NSU'nun yetkililerin belirttiğinden çok daha derin bir şebeke olduğunu, destekçileri arasında Alman Gizli Servisi'ne ücretli itirafçı olarak çalışan kişiler de olduğunu savunuyor.

Aileler bu iddia ve taleplerini dün Münih'te düzenledikleri basın toplantısında da yineledi.

Deutsche Welle 'NSU tarafından 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de öldürülen Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek'in, söz konusu örgütün yalnıza üç kişiden oluştuğuna inanmadığını, serbestçe dolaşan suç ortakları olduğunu, bu kişilerin tespit edilememiş olmasından ötürü tepkili olduklarını söylediğini' aktardı.

Kaynak: BBC Türkçe

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:11
  1. Cinayet
  2. Almanya Başbakanı
  3. NSU
  4. Karar

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