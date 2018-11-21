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"Şekerdeki özelleştirmeler ağzımızın tadını kaçırdı"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:- "Özelleştirilen şeker fabrikalarındaki üretim kayıpları tarihi boyutlara ulaştı. Hem şeker işçisi hem de pancar çiftçisi mağdur. Şekerdeki özelleştirmeler ağzımızın tadını kaçırdı"- "Yanlıştan dönülmesi için illa acı tecrübelerin yaşanmasına gerek yok. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle sadece işçiler ve pancar üreticisi kaybetmeyecek, Türkiye kaybedecek"

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08
"Şekerdeki özelleştirmeler ağzımızın tadını kaçırdı"

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Özelleştirilen şeker fabrikalarındaki üretim kayıpları tarihi boyutlara ulaştı. Hem şeker işçisi hem de pancar çiftçisi mağdur. Şekerdeki özelleştirmeler ağzımızın tadını kaçırdı." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker fabrikalarının özelleştirildiği Çorum, Muş ve Afyonkarahisar'ın da aralarında olduğu illerde, yüzlerce ton şeker pancarının toprağın altında kaldığını anlattı.

Üreticilerin fabrikaların günlük alım kotaları nedeniyle söküm yapamadığına dikkati çeken Atalay, sökümü yapılan şeker pancarlarının ise fabrikaya taşınmayı beklediğini söyledi.

Özelleştirilen şeker fabrikaları arasında, sadece çiftçi kuruluşuna satılan Turhal Şeker Fabrikası'nın geçen yıla en yakın üretim miktarına yaklaştığını belirten Atalay, "Özelleştirilen şeker fabrikalarındaki üretim kayıpları tarihi boyutlara ulaştı. Hem şeker işçisi hem de pancar çiftçisi mağdur. Şekerdeki özelleştirmeler ağzımızın tadını kaçırdı. Tablo daha da kötüleşmeden yanlışlardan dönülmeli." diye konuştu.

- "Yanlıştan ne kadar erken dönülürse o kadar kazançlı çıkarız"

Kamu, pancar üreticisi ve şeker işçisinin içinde olmadığı bir üretim modelinin sağlıklı işlemeyeceğini savunan Atalay, şunları kaydetti:

"Üretici, işçi ve devletin içerisinde olduğu bir üretim modeli dışında bir yöntemin ülkemizi maddi ve manevi zarara uğratacağını yıllardır dile getiriyoruz. Maalesef yapılan özelleştirmelerle şeker fabrikaları şeker sektörüne yabancı, belki hayatında hiç şeker fabrikası görmemiş üçüncü kişilere satıldı. Böyle bir sahiplik yapısı sektöre zarar vermeye devam edecektir."

Atalay, kağıt fabrikalarının özelleştirilmesinde yapılan yanlışların şeker fabrikalarında da yapıldığını öne sürerek "Bugün Balıkesir SEKA fabrikasının tekrar hizmete açılacağını duyuyoruz. Bu memnuniyet verici bir gelişme olduğu kadar ders alınması gereken de bir gelişme. Yanlıştan ne kadar erken dönülürse ülke olarak o kadar kazançlı çıkarız. Yanlıştan dönülmesi için illa acı tecrübelerin yaşanmasına gerek yok. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle sadece işçiler ve pancar üretici kaybetmeyecek, Türkiye kaybedecek." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:08
  1. şeker sektörü
  2. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

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