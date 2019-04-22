0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Şekerbank'ın genel müdürlüğüne Erdal Erdem atandı

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:11
Şekerbank'ın genel müdürlüğüne Erdal Erdem atandı

İSTANBUL (AA) - Şekerbank Genel Müdürlüğü görevine Erdal Erdem atandı.

Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamız genel müdürlüğü görevine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayı saklı kalmak kaydıyla genel müdür vekili olarak görev yapmakta olan Erdal Erdem'in asaleten atanmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir." denildi.

Bankacılık sektöründeki 25 yıllık kariyerinde birçok üst düzey görev yürüten Erdal Erdem, kariyerine 1995 yılında Family Finans Kurumu AŞ'de başladı.

Erdem, 2014 yılına kadar yürüttüğü Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi, Ziraat Finansal Kiralama AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Bankası Moskova CJSC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinin ardından Mart 2014'te Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.2017 yılına kadar aynı zamanda Halk Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve Halkbank Belgrad AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Erdem, Kasım 2017'de Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 15:11
  1. Şekerbank TAŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor
    1. Başkan Büyükkılıç’a hayırlı olsun..
    2. Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama!..
    3. Irmakta kaybolan öğrencinin cesedine..
    4. Sinema oyuncusu Şilan Makal,..
    5. İran "Hürmüz Boğazı'nı kapatırız"..
    6. Kuluncak’ta uygulanan robotik kodlama..
    7. Başkan Asya’dan 23 Nisan Mesajı
    8. Rektör Akgül’den 23 Nisan mesajı
    9. Atık Pil Toplama Yarışması’nda son gün..
    10. 80 Binde Devri Alem Parkı 23 Nisan’da..
    11. 23 Nisan minik kulaçlar yüzme..
    12. İzne gelen asker, süt sağarken..
    13. Datça CHP’den saldırıya kınama
    14. İstanbul Valililiği, Kağıthane’de 10..
    15. Başkan Bıyık, koltuğu devretti
    16. Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2’si ağır..
    17. Çekya'da bir milletvekili ırkçı..
    18. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    19. Üniversite öğrencisinin ırmakta..
    20. Dağdan kopan kayalar 5 evi yıktı
    21. Petrol Ofisi CFO’su Serhan Ulga, ’En..
    22. Çocuk oyununa büyük ilgi
    23. Çocuk korosu konserine büyük ilgi
    24. Türkiye Huzurlu Sokaklar Operasyonu
    25. "Bize hayırlı olsun demek düşer"
    26. Şekerbank'ın genel müdürlüğüne Erdal..
    27. Burhaniye’ de Kuzey Ege Arkeoloji..
    28. Alzheimer hastalığını önlemek mümkün mü?
    29. Gümüşhaneli offroadcılardan 3 kupa..
    30. Karaman’da başarılı sağlık personeline..
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Kendisinden bir ricam var
    Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: Kendisinden bir ricam var
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!