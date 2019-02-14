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Şeker pancarından toprakta eriyen biyopoşet

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş), şeker pancarından toprakta eriyen biyopoşet üretilmesi önerisinde bulundu.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:42
Şeker pancarından toprakta eriyen biyopoşet

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş), şeker pancarından toprakta eriyen biyopoşet üretilmesi önerisinde bulundu.


Şeker-İş’den naylon poşete alternatif bir poşetönerisi geldi. Şeker-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, halen daha özelleştirme kapsamında olan şeker fabrikalarında hammaddesi şeker pancarından üretilecek olan biyopoşetlerin milli ekonomiye önemli katma değer sağlayacağı bildirildi. "Fırsatlar artık ülkemizde de kazanca dönüştürülmelidir” diyenŞeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, bugün Türkiye’de 250 bin kişiye istihdam ve önemli katma değer sağlayan, dünyada altıncı, Avrupa’da ise ikinci sırada olan plastik sektörünün de şeker sektörü gibi Türkiye ekonomisi açısından önemine değindi. Yeni kanunla mevcut geçiş sürecinin zamana yayılarak planlı bir üretimin alt yapısının oluşturulması gerektiğini kaydeden Gök, AB ülkelerinin Türkiye’ye biyoplastik ithal etme oyununa gelinmemesi uyarısında bulundu. AB’nin biyoplastik tekellerinin şeker sektöründe olduğu gibi poşet sektöründe de işbaşında olduğunu ifade eden Gök, “Türkiye’nin büyük ihracatçı olduğu bu ürünlerde rekabetçiliğimizi düşürecek ve istihdamı baltalayacak, firmaların üretim ve yatırımını engelleyecek oluşumlardan kaçınılmalıdır. Şeker pancarının stratejik bir ürün olduğu bir kez daha tescillenmiştir. Bugün halen daha özelleştirme kapsamında bulunan şeker fabrikaları bünyesinde yeni bir sektörün alt yapısı için vakit kaybetmeden adımlar atılmalıdır” ifadelerini kullandı.



Biyoekonominin vazgeçilmezi şeker fabrikaları


Bazı ülkelerin plastik poşet kullanımına yasak getirmesinin sorunun çözümünün sadece bir parçası olduğuna vurgu yapan Gök, bilinçli tüketim ve geri dönüşüm ile kamu tarafından vakit kaybedilmeden özellikle şeker fabrikaları bünyesinde oluşturulacak yeni biyo rafinelerin ileriye yönelik kalıcı alternatif çözüm olabileceğini söyledi. Geçtiğimiz ay Brüksel’de katıldıkları AB Şeker Sektörü Sosyal Diyalog Genel Kurul Toplantısı’nda Parma’da bir şeker fabrikasının biyo-ekonomi rafinerisine dönüştürüldüğünü gördüklerini dile getiren Gök, bu fabrikanın şeker pancarından ambalaj malzemesi üreteceğini kaydetti. Toplantıda yapılan sunumlarda AB ülkelerinin şeker pancarının küresel ısınma üzerindeki çok olumlu etkilerini de incelediklerini belirten Gök, bu ülkelerin biyoekonomilerinin merkezinde şeker rafinelerinin olmazsa olmaz olduğunu sözlerine ekledi.



ABD, İtalya merkezli şirketler biyo-plastik alanında başı çekiyor


Geleneksel poşetler petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil kaynaklardan elde edilen hammaddelerin işlenmesi ile üretilirken, şeker pancarı üretiminin bir yan ürünü dünyanın petrol bazlı plastiklere bağımlılığını azaltıyor, çevre için bir nimet olarak görülüyor. Bugün ABD, İtalya merkezli şirketler biyo-plastik alanında başı çekerken, şeker pancarı melası ve küspesini şeker üzerinde beslenen bakteri ile karıştırıp doğada biyolojik olarak parçalanabilen bir biyoplastik üretiyorlar. Şeker pancarı hamurundan yoğurt kapları, süzme peynir hazneleri, ince opak plastik kaplar, poşet, kavanoz, ambalaj, tek kullanımlık çatal, bıçak, bardak, tarım malzemeleri, cerrahi malzemeler, hatta bebek bezleri gibi hijyenik ürünlerin üretimine yönelik uygulamalar yapılıyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:42
  1. doğa

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