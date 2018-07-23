Şeker krizinize alternatif olabilecek besinler

İşte şeker yerine kullanabileceğiniz diğer besinler:

KEÇİBOYNUZU ÖZÜ

Keçiboynuzu meyvesinin özünden elde edilir. Soğuk sıkım olmasına dikkat edilmelidir. İnsan sağlığı için gerekli olan neredeyse bütün mineralleri barındırır. Vitamin değeri yüksektir. En önemlisi pişirilebilir. Yani pekmezin tam tersine kurabiyelerinizde keklerinizde kullanabilirsiniz.

BAL

Bin bir derde şifa. Yüksek oranda doğal şeker içerir. Dengeli tüketmekte fayda var. Ayrıca ısıyla temas ettiğinde sahip olduğu bir çok şifayı kaybeder. Örneğin sıcak ıhlamurun içine bir kaşık bal koyup içmek pek etkili sayılmaz.

HURMA

Son zamanlarda şekere alternatif olarak sıkça kullanılır. % 80 şeker içeren hurma yaş olarak tüketildiği gibi, hurma tozu ve hurma püresi olarak da kullanıma uygundur. Mineraller, vitaminler ve protein açısından çok zengindir. Lifli yapısı sayesinde kolay sindirilir. Son derece besleyicidir. Yüksek oranda şeker içerdiği için dengeli tüketilmesi tavsiye edilir.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU

Akçaağaç gövdesinden çıkan öz suyundan elde edilir. Yılın sadece şubat, mart, nisan aylarında çıkartılır. Çıkan öz suyun %95 sudur. Kaynatılıp suyu uçurulduktan sonra şurup elde edilir. Akçaağaç şurubu dondurma yapımında, salata, krep ve hamur işi tatlılarda kullanılır. Çaya, kahveye şeker niyetine atılabilir. Vitamin ve mineraller açısından zengindir. Güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir.

STEVİA BİTKİSİ

Sofra şekerine göre çok daha tatlı olan Stevia bitkisi Brezilya ve Paraguay’da yetişir. Yaprakları doğal olarak tatlıdır. Bu yüzden “tatlı bitki” olarak da anılır. Ülkemizde “şeker otu” olarak bilinir. Çok tatlı olduğu için az az kullanılmalıdır. Şekerin en güvenilir alternatifidir. Kalori ve protein değerleri sıfırdır. Özellikle diyabet hastaları için uygundur. Yüksek tansiyon ve obezite gibi rahatsızlıklarda da kullanılır.

KURU KAYISI

Şeker isteğini kırmak için 2 adet kuru kayısı yemeniz yeterlidir. Çünkü kuru kayısıda şeker oranı oldukça yüksektir. 5 kilo yaş kayısıdan 1 kilo kuru kayısı elde edilir. Beta karoten içerir. Ayrıca potasyum, demir, kalsiyum mineralleri açısından zengindir. C vitamin ihtiyacınızı da kuru kayısıdan karşılayabilirsiniz. Rondodan geçirip püre haline getirerek ya da minik küpler halinde doğrayarak kurabiye kek ve salatalarınızda kullanabilirsiniz.

KURU DUT

Taze dut meyvesinin toplandıktan hemen sonra kurutulmasıyla elde edilir. Mükemmel bir enerji ve vitamin kaynağıdır.Kurutulup çekilmiş dutu şeker olarak keklerinizde ve hatta çayınızda bile kullanabilirsiniz. Yüksek miktarda şeker içerdiği için diyabetlilerin ölçü tüketmeleri tavsiye edilir.

KURU ÜZÜM

Tıpkı dutta olduğu gibi yaş üzümün toplanıp kurutulması ile elde edilir. Şeker oranı yüksektir. Az miktarda yenmesi şeker ihtiyacımızı karşılamaya yeterlidir. Ayrıca enerji verir kan yapar. Keklerde kurabiyelerde tat vermesi amacıyla kullanılabilir. Şeker hastalarının sınırlı tüketmesi gerekir.

HİNDİSTAN CEVİZİ ŞEKERİ

Hindistan cevizi ağacının çiçek tohumlarının özünden elde edilir. Bildiğiniz Hindistan cevizi gibi beyaz değildir. Rengi kahverengi şekere benzer.Şekerin kullanıldığı her alanda kullanılır. Pancar ve şeker kamışı şekerine göre daha sağlıklı bir alternatif olarak son günlerde popüleritesi artmaktadır. Potasyum, çinko, demir, B1, B2, B3 ve B6 vitaminlerini içerir. Glisemik indeksi diğerlerine oranla daha düşüktür.

TAZE MEYVE VE MEYVE PÜRERELERİ

Şeker ihtiyacını kırmak için taze meyve tüketmek en güvenilir ve sağlıklı yöntem. Tabi şeker hastaları bunları tüketirken de dikkatli olmalıdır. Çünkü üzüm, incir, kavun, karpuz gibi meyveler, şeker oranı yüksek meyvelerdir ve ölçülü tüketilmelidir. Mürdüm eriği, vişne, kayısı, şeftali, çilek gibi meyvelerden yapacağınız püreleri, kek ve kurabiyelerinizde, yahut kahvaltılarınızda sürmelik olarak kullanıp şeker ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.