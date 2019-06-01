0553 313 94 23

Şeker-İş'ten "merdiven altı" şeker uyarısı

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök:- "Merdiven altı işletmeler, tatlılarda Antep fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı, tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin, baklava şerbetlerinde pancar şekeri yerine bolca tatlandırıcı, ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubunu çok yaygın bir şekilde kullanmaktadır"

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
Şeker-İş'ten "merdiven altı" şeker uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara "merdiven altı" ürün kullanılmaması uyarısı yaparak güvenilir gıda tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yazılı bir açıklama yapan Gök, dini bayramlarda şeker ikramının geleneklerin arasında olduğunu hatırlattı. Gök, ikram edilen şeker ya da çikolataları seçerken dikkatli davranılması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle yapay ya da yüksek yoğunlukta tatlandırıcılardan üretilen lokum, çikolata ve şekerleri insanlarımız ucuz diye satın alırken belki de telafisi mümkün olmayan hastalıklara davetiye çıkartıyorlar. Ödediğimizden kat kat fazlası ise sağlık harcamalarına gidiyor ve sağlığımız geri gelmiyorsa o halde cebimizin değil ne yiyip içtiğimizin önemi daha da artıyor."

- Merdiven altı ürünlere dikkat

"Merdiven altı" diye tabir edilen sağlığa uygun olmayan ve hangi maddeler ile yapıldığı bilinmeyen ürünlere dikkat edilmesini gerektiğini vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Bu ülkede işini layıkıyla yapan, parayı değil insan sağlığını ön planda tutan örnek işletmeler varken özellikle insan sağlığını düşünmeyen vurkaç yapan merdiven altı işletmeler tatlılarda Antep fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı, tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin, baklava şerbetlerinde pancar şekeri yerine bolca tatlandırıcı, ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubunu çok yaygın bir şekilde kullanmaktadır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
  1. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite öğrencileri, köy köy gezip ’iyilik dağıttılar’
    1. Üniversite öğrencileri, köy köy gezip..
    2. Hangi benler zararlıdır?
    3. Kars’ta 186 polisleasayiş uygulaması..
    4. Kıssa’dan hisse... İmam Şâfiî’den..
    5. TFF Başkanlık seçimi oylaması sona..
    6. İstanbul'un plajları açılıyor
    7. "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"
    8. Direksiyon hakimiyeti kaybolan..
    9. Uyku apnesi trafik kazası yapma..
    10. Mehmetçik zor koşullarda görevini..
    11. Rusya’da mühimmat fabrikasında büyük..
    12. "LGS sorunsuz tamamlandı"
    13. Mezarlık ziyaretine ücretsiz servis..
    14. Oku/Tefekkür et... Sakalına beyaz..
    15. Fahri Yaldız ölümün 9. Yılında anıldı
    16. Bayram öncesi İstanbul’da yollar..
    17. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    18. Nazilli Belediyesi’nin acı günü
    19. GRAFİKLİ "Sosyal gerçekçi roman..
    20. Batman’da kaçak rafineri ele geçirildi
    21. TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir’in..
    22. Girne Amerikan Üniversitesi 33. dönem..
    23. Uçar’dan bayram mesajı
    24. Şehit ailesine vefa
    25. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    26. Türk Ocağı’ndan ‘Kadir İftarı’
    27. Girdiği 100'den fazla savaştan..
    28. Hadislerde dua
    29. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    30. Çan Belediyesi bayram temizliğini..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti