Şeker-İş'in görüşüne uluslararası destek

ANKARA (AA) - Belçika'da düzenlenen AB Şeker Sektörü Sosyal Diyalog Genel Kurulunun sonuç bildirisinde Şeker-İş Sendikasının "şeker stratejik bir üründür ve sektöre sahip çıkılmalıdır." görüşüne de yer verildi.

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Şeker Üreticileri Birliği ile Avrupa Gıda Tarım ve Turizm İşçileri Federasyonunun katılımıyla AB Şeker Sektörü Sosyal Diyalog Genel Kurulunun geçen hafta Brüksel'de toplandığını belirtti.

Türkiye'nin AB üyesi olmamasına rağmen Şeker-İş'in etkinliğe gözlemci sıfatıyla davet edildiği ifade eden Gök, davet vesilesiyle görüşlerini uluslararası düzeyde dile getirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Kurulun, sonuç bildirisinde Şeker-İş'in "Şeker stratejik bir üründür ve sektöre sahip çıkılmalıdır." görüşüne de yer verildiğini vurgulayan Gök, sonuç bildirisinde yer alan şu ifadeleri paylaştı:

"Mesleki nitelik düzeyi yüksek, iyi ücret ödeyen, sanayi istihdamının ağırlıkta olduğu pancar şekeri fabrikaları, genellikle bulundukları kırsal toplulukların kalbi durumundadır. Bu fabrikalar, şeker pancarı çiftçilerini, kaliteli şekerlerle bu ürünü girdi olarak kullanan ikincil üreticileri, biyoetanol ve melasla kimyasallar ve fermantasyon sanayilerini, pancar küspesiyle de hayvancılığı destekleyerek çok önemli ekonomik çarpan etkisi yaratmaktadır. Böyle tek bir fabrikanın kapatılması, bütün bir topluluğun geleceğini olumsuz etkiler."