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Şeker hastalığından ameliyatla kurtuldular, yoga yapıp ilaçlarını çöpe attılar

Ameliyatla şeker hastalığından kurtulanlar, yogayla huzur bulup, hastalık süreçlerinde kullandıkları ilaçlarını çöpe attılar.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:37
Şeker hastalığından ameliyatla kurtuldular, yoga yapıp ilaçlarını çöpe attılar

Ameliyatla şeker hastalığından kurtulanlar, yogayla huzur bulup, hastalık süreçlerinde kullandıkları ilaçlarını çöpe attılar.



Türkiye’de erişkin Tip 2 diyabet hastalarında uygulanan metabolik cerrahi yöntemi hastalığın tedavisinde ezber bozdu. Bu yöntem ile şeker hastalığından kurtulanların sayısı son 10 yılda 6 binin üzerine çıktı. Hastalıktan kurtulanlar ağır diyet programları olmadan sosyal hayatlarına devam edebiliyor. Tedavi sürecini atlatanlar spor yapıp, yüksek kalorili ürünlerden uzak durarak yaşamlarını sürdürüyor.



“Türkiye’de 6 binin üzerinde şeker hastasını başarıyla tedavi ettik”


Yöntem ile ilgili bilgi veren Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, “Erişkinlerdeki Tip 2 diyabet (şeker hastalığı) artık ameliyatla tedavi edilebiliyor. Türkiye’de de bu yöntem 10 yılı aşkın süredir başarıyla uygulanıyor. Bizler vücudumuzdaki en büyük horman fabrikasının ince bağırsaklar olduğunu ve bu bölgeye yapılacak bir müdahaleyle şeker hastalığının tedavi edilebileceğinin mümkün olduğunu anlatmaya çalıştık. Türkiye’de bu yöntemle bugüne kadar 6 binin üzerinde şeker hastasını başarıyla tedavi ettik” dedi.



“Artık özgürce dışarıda dolaşabiliyorlar”


Prof.Dr. Çelik, “Bu insanlar artık yepyeni bir hayata başladılar. Spor yapabiliyorlar, dilediklerince sosyal hayatlarına devam edebiliyorlar. Artık özgürce dışarıda dolaşabiliyorlar, ‘Şu merdiveni çıkabilir miyim? Bu yokuşta nefesim kesilir mi?’ diye düşünmüyorlar. Rahat uyuyorlar, uykuları bölünmüyor” diye konuştu.



Yöntemde hastalara katı bir diyet programının uygulanmadığını belirten Prof. Dr. Çelik, “Sadece zararlı gıdalardan, ambalajlı yüksek kalorili sıvılardan uzak durmalarını istiyoruz. Hayat boyu devam eden kısıtlayıcı bir diyet yok. Ameliyat ile alakalı en büyük güzellik, kişinin yemeğe bakış açısının değişmesidir. Zaten çok şekerli yemekleri de canları da istemez ve bu kendiliğinden gelişir. Ameliyatın güzelliği de buradadır” şeklinde konuştu.



İlaçlarını çöpe attılar


Yöntemi kullanıp hastalıktan kurtulan Ayten Terzioğlu ve Sabahat Terzioğlu, yeni bir hayata başladıklarını ve hastalıktan kurtuldukları için çok memnun olduklarını belirttiler. Ameliyatla şeker hastalığından kurtulan kişiler, kullanmaya ihtiyaçları kalmayan ilaçlarını çöpe attılar.



Metabolik cerrahi yöntemi nedir?


Prof. Dr. Alper Çelik’ten alınan bilgilere göre metabolik cerrahi yöntemi şu şekilde özetlenebilir:



“Tip1 diyabet hastalarında insülin üretimi yokken, Tip 2 diyabet hastaları insülin üretir ama birçok nedenden dolayı ürettikleri insülini kullanamaz. Bu yüzden hastaların kan şekeri yüksek seyreder. Yüksel”en kan şekeri başlangıçta damarlarda daha sonra da organlarda hasara neden olur. Klasik tedavi hastalığın sonucunu düzeltmeye çalışır. Klasik tedavinin tüm amacı kan şekerinin düşürülmesine yöneliktir. Halbuki kan şekeri yüksekliği bu hastalığın nedeni değil sonucudur.



Metabolik Cerrahi ise hastalığın nedenini tedavi eder. Hastalığın nedenini ortadan kaldırınca hastalığın sonucu olan kan şekeri yüksekliği de kendiliğinden ortadan kalkar.



Metabolik Cerrahi tedavi için vücudunuzun kendi ürettiği insülini kullanır. Pankreasında hala insülin üretimi olan ve insülin depoları yeterli dolulukta olan tip2 diyabet hastalarında sorun genelde trafik problemidir. Bu problemi gidermek için ince bağırsaklarda bir yer değişikliği, hastaların kendi üretimi olan insülini kullanabilmelerini sağlar. Yapılan işlem trafik problemini çözmek için yapılan bir kavşak düzenlemesine benzetilebilir.”

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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