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Kadın - Aile Şeker hastalığına iyi besinler
Kadın - Aile

Şeker hastalığına iyi besinler

Şeker hastalığı; kandaki şeker miktarının artmış olmasından kaynaklanır.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 23:36:00 - 2021-12-04 23:53:02
Şeker hastalığına iyi besinler

Şeker hastalığına iyi gelen meyve, sebze, doğal ve bitkisel çözümler...

Şeker hastalığında fayda sağlayacak besinler 

  • Portakal
  • Karalahana
  • Limon
  • Lahana
  • Ihlamur
  • Brokoli
  • Şalgam
  • Ispanak
  • Turp
  • Greyfurt
  • Çilek
  • Tahıllar
  • Derin su balıkları
  • Bezelye
  • Mercimek
  • Fasulye
  • Böğürtlen
  • Tarçın
  • Zeytinyağı

Yağsız Etler: Alabalık somon, sardalye, ringa, ton balığı, derisiz tavuk ve hindi, karides,  gibi yağ oranı düşük etleri yemek kolesterolü düşürür ve kan şekeri seviyesini ayarlar.

İbrahim Saraçoğlunun Şeker hastalığı için çörekotu kürü: 3 çay kaşığı çörekotunu havanda iyice ezdikten sonra 1 yemek kaşığı yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz. Günde en fazla 2 kez (sabah-akşam) kullanılabilir. Her ikisi arasında en az 6 saat zaman geçmeli.

 

 

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