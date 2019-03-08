Şehzadelerpark’a görkemli açılış

Şehzadeler Belediyesi tarafından, eski Sümerbank arazisi üzerinde bulunan 17 bin 500 metrekarelik alanda yapılan ve kapılarını halka açtığı günden bu yana yüz binlerce vatandaşı ağırlayan Şehzadelerpark, düzenlenen görkemli bir törenle resmen açıldı.

15 milyon TL’ye mal olan Şehzadelerpark açılışına Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak bir belediye binası olmamasına rağmen çok önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, “5 yıl önce söz verdik. Hiçbir siyasi ayrım yapmadan hizmet ürettik. Hizmetlerimizi götürürken bize çok oy veren mahalle, az oy veren mahalle diye bakmadık. Acılarını, sevinçlerini paylaştığımız insanların partisine, mezhebine, doğduğu yere bakmadık. Şehzadeler’deki 171 bin insana birinci sınıf vatandaşı gibi gördük. Cem Evi’ni de Yeniköy’e biz yaptık. Herkesi kucakladık. Gönüllere girmek lafla olmaz. Bu şehir bize seçildikten sonra gönüllerin başkanı lakabını taktı. Gönüllere girmek için samimi olmanız lazım, herkesi sevmeniz lazım” diye konuştu.

"Türkiye’de bir örneği yok"

Şehzadelerpark Projesini hayata geçirebilmek için çok kilometrelerce yol gittiğini vurgulayan Çelik, bunun Türkiye’de bir örneğinin olmadığını açıkladı. Çelik, parkın 4 ayrı temanın bir arada olduğu bir park olduğunu söyledi. Çelik, projede büyükşehir belediyesinin de katkısının olduğunu belirterek, diyalogla, güç birliğiyle yeni dönemde birçok eseri hayata geçireceklerini kaydetti. Çelik, park içinde bulunan hiçbir ağaca zarar verilmediğinin de altını çizerek, projenin toplam 14 milyon 941 TL’ye mal olduğunu vurguladı. Şehzadelerpark’ın Manisa’da, Şehzadeler’de kültüre, turizme, sosyal ve eğlence hayatına katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Çelik, “Hafta sonları 20 bin kişinin üzerinde insanı ağırlıyoruz. Bir günde 20 bin kişinin sanki Fenerbahçe-Galatasaray maçı varmış gibi buraya geleceğini tahmin etmemiştim. Bu ilgiyi de teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu eserle kendi medeniyetimizi neslimize tanıtıyoruz. Tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz. Mesir macununu yaşatarak tanıtıyoruz. Burası 7’den 70’e herkese hizmet veriyor. Biz turizmde marka olacaksak bu tür projelerin sayısını artırmalıyız” dedi.

Açılış programında Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da birer konuşma yaparak Manisa’nın kültürüne, turizmine böyle bir eser kazandırdığı için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ettiler. Okunan duanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek Şehzadelerpark’ta incelemelerde bulundu.

Şehzadelerpark’ta yok yok

17 bin 500 metrekare alanda hayata geçen Şehzadelerpark projesinde; yılın 365 günü Mesir Festivali heyecanının yaşanabileceği yaklaşık 640 metrekare kapalı alanda Dioramik Mesir Müzesi, ağırlıklı olarak Manisa’da bulunan ve 32 adet tarihi eserin minyatürlerinin yer aldığı ‘Minia Şehzadeler, Osmanlı döneminde Manisa’da yetişen şehzadelerin özelliklerinin ön plana çıkarıldığı 13 adet bire bir ölçekte şehzade heykelleri, çocuklar için oluşturulan alanda ise 22 adet replika konsepti çizgi film ve masal kahramanlarının maketlerinin bulunduğu ‘Masal Park’ ve vatandaşların rahatlıkla oturup dinlenebileceği 290 metrekaresi kapalı, 280 metrekaresi açık olmak üzerine toplam 570 metrekare alana sahip kafeterya yer alıyor.