Şehzadeler’den ovada hummalı çalışma

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan ova yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, düzenleme çalışmalarının başladığı 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 850 kilometre ova yolunu düzenlerken; çalışmalar son olarak Kalemli ve Yeniharmandalı mahallelerinde gerçekleştirildi.

Şehzadeler Belediyesi tarafından çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla ova yollarında başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi ekipleri son olarak Kalemli ve Yeniharmandalı mahallelerinde ova yolu düzenleme çalışması yaptı. 2014 yılında başlatılan ova yolu düzenleme çalışmalarında bugüne kadar 3 bin 850 kilometrelik bir yol ağı düzenlenmiş oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 2014 yılında başlatmış olduğumuz ova yolu düzenleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yıl da ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşmaları ve ürünlerini de pazara rahatlıkla götürebilmeleri için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışma ile 3 bin 850 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımını gerçekleştirdik. Ova yollarındaki düzenleme çalışmalarımız çiftçilerimizin çalışma sezonunun sonuna kadar devam edecek” dedi.