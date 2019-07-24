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Şehzadeler’de temizlik seferberliği

Yaz döneminde çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte eden Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
Şehzadeler’de temizlik seferberliği

Yaz döneminde çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte eden Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, ilçenin muhtelif yerlerinde eskimiş çöp konteynerleri ile çöp kovalarını da yenileri ile değiştirirken; yetersiz kalan bölgelere de konteyner ve çöp kovası koyuyor.


Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte ediyor. Rutin olarak yapılan dezenfekte işlemi, yaz aylarında sıcaklık nedeniyle artan kötü koku ve bakterilerin önüne geçmek için daha da arttırıldı. Öte yandan ekipler, ilçenin muhtelif yerlerinde eskimiş çöp konteynerleri ile çöp kovalarını da yenileri ile değiştirirken; yetersiz kalan bölgelere de konteyner ve çöp kovası koyuyor. Her zaman vatandaşın sağlığını düşündüklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler ilçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Ayrıca ekiplerimiz zaman içinde yıpranan, deforme olan çöp konteynerleri ve çöp kovalarını da yeniliyor. Konteyner ve çöp kovalarına ihtiyaç duyulan bölgelerde de eksiklikleri gideriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımızın aralıksız olarak devam ettireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:31
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