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Şehzadeler’de ovaya ulaşım kolaylaşıyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan ova yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor.

18 Nisan 2019 Perşembe 11:58
Şehzadeler’de ovaya ulaşım kolaylaşıyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan ova yolu düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, düzenleme çalışmalarının başladığı 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 750 kilometrenin üzerinde yolu düzenlerken; çalışmalar son olarak Tilki Süleymaniye Mahallesi ile yeni garaj arkasındaki Ayvacık Tımarı mevkisinde gerçekleştirildi.


Şehzadeler Belediyesi tarafından çiftçilere kolaylık sağlamak amacı ile ova yollarında başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi ekipleri son olarak Tilki Süleymaniye Mahallesi ile yeni garaj arkasındaki Ayvacık Tımarı mevkisinde ova yolu düzenleme çalışması yaptı. 2014 yılında başlatılan ova yolu düzenleme çalışmalarında bugün 3 bin 750 kilometrenin üzerinde bir yol ağı düzenlenmiş oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 2014 yılında başlatmış olduğumuz ova yolu düzenleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yıl da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşmaları ve ürünlerini de pazara rahatlıkla götürebilmeleri için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışma ile 3 bin 750 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımını gerçekleştirdik. Ova yollarındaki düzenleme çalışmalarımız çiftçilerimizin çalışma sezonunun sonuna kadar devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 11:58
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