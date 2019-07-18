0553 313 94 23

Şehzadeler’de hummalı yaz mesaisi

Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:10
Şehzadeler’de hummalı yaz mesaisi

Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sıcak yaz günleri için temizlik, park ve bahçe hizmetlerine ağırlık veren ekipler, vatandaşların rahat bir yaz geçirmesi için mesai yapıyor.


Şehzadeler Belediyesine bağlı Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 67 mahallenin tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ihtiyaç duyulan mahallelerde parke taşı döşeme ve onarımları ile yol bakım çalışmaları yaparken; Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki park ve yeşil alanlardaki mesailerini sürdürüyor. Mevsimlik çiçek dikimi, peyzaj çalışmaları ve parkların bakımını yapan ekipler, yeşil alanlarda da ilaçlama yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise mevsim nedeniyle kötü koku yayma potansiyeline karşı ilçenin çöp konteynerlerini yıkayarak, konteynerlerin bulunduğu bölgeleri dezenfekte ediyor.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik belediye olarak daha yaşanabilir bir Şehzadeler için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Şehzadeler Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya montaj ve onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışmaya imza atıyor. Vatandaşlarımız özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Çöp konteynerlerinin temizlik ve dezenfektesi yaz döneminde ayrıca önem verdiğimiz bir konu. Ekiplerimiz her türlü çalışmayı yapıyor. Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan bölgelerde parke taşı döşeme ve onarımları da devam ediyor. En iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cilt bakım ürünlerinin içerisindeki hangi maddelere dikkat edilmeli?
    1. Cilt bakım ürünlerinin içerisindeki..
    2. Düğünde silah attılar, jandarma kamera..
    3. Yılanın sokması sonucu ölümden dönen..
    4. Oyun videosu izleyenlerin sayısı artıyor
    5. Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır..
    6. Vestel'e Plus X Award 2019'dan ödül
    7. Bursalı tekstilciler New York TTM’de..
    8. Hacılar’da Asfalt Çalışmaları Tüm..
    9. Operasyona giden 3 Fransız asker..
    10. Avrupa’da spora siyaset karıştı!..
    11. Pursaklar’da yeni dönem hızlı başladı
    12. Biga’da yaralamalı kaza
    13. Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında..
    14. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    15. Başkan Şahin Kültür ve El Sanatları..
    16. Kayseri’de 1 ayda 691 aranan şahıs..
    17. AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Günay..
    18. Japonya’da bilanço artıyor: 12 ölü
    19. IKBY'den Erbil’deki saldırıya..
    20. Afganistan'da Taliban militanları 21..
    21. Afganistan'da Taliban, lapis taşı..
    22. Dini nikahlı eşinin boğazını kesen..
    23. Şehzadeler’de hummalı yaz mesaisi
    24. Mersin Üniversitesi Yayınlarından yeni..
    25. Üç Fransız asker altın operasyonunda..
    26. 7 Milyon TL değerindeki araçlar..
    27. "Şampiyonluk iddiamızda hiçbir..
    28. Kapatılan eğitim derneğinin başkan..
    29. Eskişehir'de trafik kazası: 7 yaralı
    30. Refahiye Kent Konseyi kuruldu
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!