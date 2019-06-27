0553 313 94 23

Şehzadeler’de çöp konteyneleri dezenfekte ediliyor

Artan sıcaklara bağlı olarak çöp konteynerleri ve konteynerlerin bulunduğu bölgelerde oluşabilecek kötü kokuların vatandaşları rahatsız etmemesi için Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun bir mesaiye başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:06
Şehzadeler’de çöp konteyneleri dezenfekte ediliyor

Artan sıcaklara bağlı olarak çöp konteynerleri ve konteynerlerin bulunduğu bölgelerde oluşabilecek kötü kokuların vatandaşları rahatsız etmemesi için Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun bir mesaiye başladı.


Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların önüne geçmek için yoğun bir mesaiye başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte çalışmaları da hız kazandı. İlçenin muhtelif bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmaların son durağı Galericiler Sitesi oldu. Ekipler sitede yer alan çöp konteynerlerini yıkama aracıyla yıkadı ve konteynerlerin bulunduğu bölgeleri de olası bakteri oluşumlarına karşı da dezenfekte etti. Yaz aylarında vatandaşların daha rahat etmeleri için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinde oluşan kötü kokuların ve çoğalan bakterilerin önüne geçmek için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte başlattığımız çöp konteynerlerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu çalışmamız yaz ayları boyunca devam edecektir. Şehzadeler’de yaşayan halkımızın daha rahat bir yaz geçirmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz “dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    1. Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    2. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
    3. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    4. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü..
    5. AK Parti’li Mersinli’den sert..
    6. Silivri’de kaçak ve sahte içki..
    7. Elazığ'da kiraz hasadı şenliği
    8. Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
    9. ’Ramazan ve İnfak’ temalı ersim ve..
    10. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk:
    11. Belediye ifşa etti! Asılarak ağacı..
    12. Hamas'tan "Bahreyn halkının..
    13. Diyarbakır’daki çatışmanın görüntüleri..
    14. Diyarbakır’da Sur mağdurları evlerine..
    15. Milletvekili Çakırözer’den ’Çifteler..
    16. 'Çalmaya geliyorlar!' Rusya..
    17. TESKİ’den 2019-2024 toplantıları
    18. Bursa'nın önde gelen projelerinin..
    19. Kayseri Şeker, pancar tarımında..
    20. Korkutan yılan yakalanarak doğal..
    21. Tankerde çıkan yangında yaralanan..
    22. İşçilerden hayat kurtaran bağış
    23. Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden..
    24. Esenyurt’ta polis memurunun ölümden..
    25. Tunus'un başkentinde intihar saldırıları
    26. Buzağılar güzellikleri ile yarıştı
    27. Şampiyon yüzücülerdenEskici’ye..
    28. Lübnan'da emekli askerlerden bütçe..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    30. "İmar barışında süre yıl sonuna kadar..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!