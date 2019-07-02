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Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis toplantısı yapıldı

Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 12:41
Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis toplantısı yapıldı

Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.


Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Çelik, Haziran ayı içinde belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik imzaladıkları protokol ile Şehzadelerin deprem belleğini tespit edecek bir çalışmaya imza atılacağını ve gelecekteki çalışmaların da bu depremsellik geçmişi dikkate alınarak planlanacağını söyledi. Başkan Çelik “2011 yılında yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında; Şehzadeler Belediyesi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa Valiliği YİKOB ve Sanko Enerji arasında bir protokol imzaladık. Bu protokol ile Manisa fayının doğu kısmını oluşturan Yukarıçobanisa-Manisa arasındaki bölgenin, geçmişteki deprem hareketliliği belirlenecek. İlçemizde gelecekte gerçekleştireceğimiz yapılaşma ve kentleşmeyi de bu hareketliliği dikkate alarak planlayacağız” dedi.


Şehzadeler Belediyesi’nin eğitim alanında yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Çelik “Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde her yaz yapılan Üst Sınıfa Hazırlık ve Hızlandırılmış Yaz Kursunu bu yıl da başlattık.17 Haziran- 9 Ağustos tarihlerinde verilecek kursta, 6. ve 7. sınıfta okuyan 240 öğrencimiz fen bilimleri, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersler görecek. Yine Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezinde öğrencilerimiz için geçmiş yıllarda da verdiğimiz LGS (Liseye Geçiş Sınavı) hazırlık kursumuzu bu yıl da açıyoruz. Ön kayıtları almaya başladık. Bu ay içinde kursumuz başlayacak. Kurslarımız için 400 kişi başvurdu. Yapılan sınavlar sonrası 101 öğrencimiz kesin kayıt hakkı elde etti. Adnan Menderes Mahallesi’nde yaptığımız içerisinde 19 adet iş yerinin yer alacağı Şehzadeler Belediyesi Ticaret Merkezi inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu ay sonunda çalışmaların tamamlanmasını planlıyoruz. Karaoğlanlı’da restorasyon çalışmalarına başladığımız tarihi bina için çalışmalarımız sürüyor. Kurul onayı süreci devam ediyor. Şehzadeler ve Manisa genelinde beklenen imar noktasında büyükşehir belediyesi ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehzadelerimize bir organize sanayi kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü yetkilileri ile fikir alışverişlerimizin de startını verdik” diye konuştu.


Başkan Çelik’in açılış konuşmasının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. On maddenin görüşüldüğü Temmuz ayı meclisinde Ayvacık Mahallesi’nin mahalle statüsünden çıkarılıp çıkarılmayacağı da karara bağlandı.İdari Komisyonun raporu doğrultusunda Ayvacık’ın mahalle statüsünden çıkarılıp Sancaklıuzunçınar Mahallesi’ne bağlanması uygun bulunmadı. Karar oy birliğiyle alındı.


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Gayrımenkul Satış Komisyonu’na üye seçimi gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Cumhur İttifakı Meclis Üyelerinden Cesim Çiçek asil, Cem Şimşek yedek üye olarak komisyon üyeliğine seçildi.


Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden meclis üyesi Selman Keresteci ile annesini kaybeden MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten’e başsağlığı dikeklerinin de iletildiği meclisin bir sonraki toplantısının, 5 AğustosPazartesi günü saat 18:00’da gerçekleştirmesi kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:41
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