Şehzadeler ailesi bayramlaştı

Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi personeli ve meclis üyelerini Veziroğlu Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarda ağırladı. Şehzadeler ailesi, önce aynı sofrada oruç açtı ardından bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin belediye personeli ve meclis üyelerini Veziroğlu Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarda ağırladı. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de tam kadro yer aldığı iftarda davetlilere hitap eden Başkan Çelik, Ramazan ayının son günlerinin yaşandığına değinerek, “Allah’ım sağlık ve afiyet içerisinde bizi Ramazan Bayramı’na kavuştursun. Mübarek bayramlar, geceler Müslümanların birliğine beraberliğine kardeşliğine vesile olsun. Allah tuttuğunuz bütün oruçları kabul etsin. Allah’ım bu güzel şehrimize havasını soluyup, suyunu içtiğimiz aziz şehrimize güzel hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin. Çünkü biz hep birlikte bir aileyiz. Bugüne kadar güzel başarılı hizmetlere imza attık. İnanıyorum ki bundan sonra da el birliği, gönül birliği ve samimiyetle daha iyilerini daha güzellerini hayata geçireceğiz.Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Okunan ezanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı dualar edildi. İftar sonrası Başkan Çelik ve başkan yardımcıları misafirlerinitek tek uğurlarken, onlarla bayramlaştı.