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Şehzade Korkut'un "külahı" 123 yıl sonra yerine konuldu

Antalya'nın ilk camilerinden olan ve 1896 yılında çıkan yangının ardından kullanılmayan Şehzade Korkut Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor- Çalışmalar kapsamında cami, "Kesik Minare" olarak anılmasına neden olan "külahına" 123 sonra kavuştu

07 Mayıs 2019 Salı 11:31
Şehzade Korkut'un "külahı" 123 yıl sonra yerine konuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın ilk camilerinden olan ve 1896'da çıkan yangının ardından kullanılmayan Şehzade Korkut Camisi'nin "külahı" 123 sonra yerine takıldı.

Antalya'nın simge eserlerinden, kentin merkezindeki tarihi Kaleiçi'nde bulunan Şehzade Korkut Camisi (Kesik Minare) Selçukluların Antalya'yı fethiyle "fethin sembolü" oldu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 2. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un Teke Sancak Beyliği'ne atanması ile onarılan cami, "Korkut Camisi" adını aldı. Şehzade Korkut, caminin minaresini de özel bir formda yaptırdı.

Cami 1896'da çıkan yangının ardından büyük bir zarar görerek ibadete kapatıldı. Minaresinin ahşap külahının yanması ve zaman içinde yenilenememesi yüzünden cami, halk arasında "Kesik Minare" olarak anılmaya başladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da desteğiyle camide geçen yıl kapsamlı bir restorasyon çalışması başladı. Caminin "Kesik Minare" olarak anılmasına neden olan minaresi de 123 sonra ahşap külahına kavuştu.

- "Birçok medeniyetin özelliğini taşıyor"

Çalışmaları yürüten Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap külahı kurşunla örteceklerini, yaklaşık 10 gün sonra minarenin tamamen hazır olacağını, artık Antalyalıların ve turistlerin minareyi eksiksiz bir şekilde göreceğini kaydetti.

Şehzade Korkut Camisi'nin kent belleğini oluşturan en önemli tarihi eserlerden olduğuna işaret eden Coşar, şunları kaydetti:

"Birçok medeniyetin özelliğini taşıyor. 1970'li yıllarda kısmi bir onarım görmüş. Belki de bu onarım sayesinde biraz daha ayakta kaldı. Burası kaderine terk edilmişti. Genel Müdürümüz ve Valimizin desteği ile çalışmaları hızlı bir şekilde yaptık. Eski resimlerden yola çıkarak her şeyi aslına uygun yapıyoruz. Burada yüzlerce uzman çalıştı. Her taşı bilim heyeti gözetiminde koyuyoruz."

Coşar, gelecek sene ramazan ayında caminin ibadete açılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 11:31
  1. külah
  2. Şehzate Korkut Camisi

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