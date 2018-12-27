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"Sehven" ceza kesilen motosikletliye kask hediyesi

Edirne'de "sehven" emniyet kemeri cezası kesilen motosiklet sürücüsüne Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kask hediye etti

27 Aralık 2018 Perşembe 09:54
"Sehven" ceza kesilen motosikletliye kask hediyesi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesinde "sehven" emniyet kemeri cezası kesilen motosiklet sürücüsüne Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kask hediye etti.

Motosiklet sürücüsü Vural Yavaş'ın itirazı üzerine polis ekiplerinin incelemesinin ardından "emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan" dolayı yazılan 108 lira idari para cezası iptal edildi.

Edirne Emniyet Müdürü Kurt, Süloğlu Belediyesinde çalışan Yavaş'ı emniyete davet etti. Motosiklet sürücüsü sohbet eden Kurt, Vural'a kask hediye etti.

Motosiklet sürücüsüne hatayla ceza yazıldığını belirten Kurt, "Motosiklet sürücümüzün ve tüm vatandaşlarımızın kurallara uyduğuna inanıyoruz. Bu durum için de motosiklet sürücümüze bir kask hediye ediyoruz. Kask motosiklet kullanıcıları için önemli bir koruyucudur. Kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz." dedi.

Motosiklet sürücüsü Vural da cezanın plaka benzerliğinden dolayı kesildiğini belirterek, "Memur arkadaşların fazlasıyla mesai yaptığını ben de bir resmi kurumda çalıştığım için biliyorum. Bu ceza için gerekli yerlere itiraz ettim, bildirdim. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Böyle şeyler de olabilir. Sizleri böyle uğraştırdığım için huzursuz oldum. Amirlerim aradı, sağ olsunlar, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan dolayı 108 lira idari para cezası yazılan motosiklet sürücüsü Yavaş, Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunmuş, Edirne Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, incelemenin ardından mahkeme kararını beklemeden sehven yazılan cezayı iptal etmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:54
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  2. Emniyet kemeri
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Kask
  5. motosiklet sürcüsü

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