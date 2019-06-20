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“Şehrini Keşfet" bisiklet sürüşü düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği “Şehrini Keşfet” isimli bisiklet sürüşü yapıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:54
“Şehrini Keşfet" bisiklet sürüşü düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenlediği “Şehrini Keşfet” isimli bisiklet sürüşü yapıldı.


Bisiklet kullanımını arttırmak ve bisiklet yollarına dikkat çekmek için gerçekleştirilen organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep’te bisiklet yolunu ve kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.


Bisiklet kullanımının artması için insanları teşvik etmek gerektiğini ifade eden Karadağ, “Bisiklet hayattır. Bisikletle ilgili özellikle farkındalık oluşturma, hayatın bir parçası haline getirmek, olabildiği kadar kullananı çoğaltmak için sizler öncü olacaksınız. Bu hareketle şehrimizde bisikleti hayatın merkezine yerleştireceğiz. Yürüyüş diyeceğiz, spor diyeceğiz özellikle bizleri bir araya getiren bizleri birleştiren, toplumda bir araya gelmemizi sağlayan ana spor dallarından birisidir bisiklet. Bu hareketle bisiklet sporu yaygınlaşacak, Gaziantep’te buna uygun hale gelecek” dedi.


Toplam 50 kilometrelik bisiklet yolu planlaması yaptıklarını ve 15 kilometreyi tamamladıklarını belirten Karadağ, “Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bu yollar artacak ve Gaziantep’te dalga dalga bisiklet hayatımıza girecek. Bu yeni etkinliği düzenleyen arkadaşlara ve Kent Konseyi Gençlik Merkezi’ne teşekkür ediyorum. Şehrimizi beraberce keşfedelim ve şehre de bisikleti keşfettirelim” diye konuştu.


Ortalama 350 kişinin katıldığı bisiklet sürüşü Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nden başlayarak Masal Parkı’nda son buldu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:54
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