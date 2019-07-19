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Şehrin sanayi ve ekonomisi için bir araya geldiler

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik 1.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:56
Şehrin sanayi ve ekonomisi için bir araya geldiler

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi.


OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen buluşmaya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Melek Mızrak Subaşı, ilgili birim müdürleri ve OSB yönetim kurulu üyeleri ve sanayi esnafı katıldı.


Şehrin sanayi ve ekonomisine yön verecek çalışmalar hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda ilimize yapılacak yeni yatırımlar ele alındı. Belediye Başkanı Semih Şahin, toplantı hakkında yaptığı açıklamada, kentin her alandaki dinamikleri ile bir araya geldiklerini belirterek, “1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Arslan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Şehrimizin ticari ve ekonomi hayatına yön veren kuruluşun değerli üyeleri ile görüş alışverişinde bulunduk. Şehrimiz ve insanımız için kayda değer çalışmaları en kısa zamanda ortaya koymaya çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.


OSB Başkanı Mehmet Arslan ise gerçekleştirilen toplantının önemine değinerek, Bilecik Belediyesi ile işbirliği halinde şehir için faydalı çalışmalar yapabileceklerin yönündeki düşüncesini ifade etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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