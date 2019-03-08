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Şehrin göbeğinde kadınlar Zeybek ve zumba oynadı, binlerce kişi onları izledi

Denizli’de 8 Mart Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

08 Mart 2019 Cuma 14:54
Şehrin göbeğinde kadınlar Zeybek ve zumba oynadı, binlerce kişi onları izledi

Denizli’de 8 Mart Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kadınların zeybek gösterisi büyük beğeni toplarken kent meydanındaki zumba gösterisi ise tüm şehri coşturdu.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de kutlandı. Kadınlar Günü kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi, kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmesine dair basın açıklamaları yapıldı. Kent protokolü ve siyasi partilerin önde gelen isimleri Kadınlar Günü için mesaj yayımlarken, katıldıkları etkinliklerde kadınlara karanfil ve gül dağıttı.


Kentte en dikkat çeken etkinlikler ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin düzenlediği programda belediyenin kurslarında zumba dersi alan öğrencilerin sergilediği zumba gösterisi ve Denizli Kadın Platformu’na üye kadınların oynadığı zeybek gösterisi oldu. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Anıtı’nın önünde düzenlenen törende zeybek oynayan kadınlar, programa katılanlar tarafından büyük beğeni topladı. Kadınlar oynadıkları oyunla, efelere taş çıkarttı.


Delikliçınar Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programda ise gösteriler büyük beğeni topladı. Sahneye çıkan yaklaşık 20 kursiyer genç kadın, sergiledikleri zumba gösterisiyle izleyenleri coşturdu. Telefonlarıyla video ve fotoğraf çeken vatandaşlar, müziğe alkışlarla eşlik etti. Kentteki Kadınlar Günü kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürdü.


Programda yaptığı konuşmada kadınların önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, baş tacı olan kadınların her alanda başarı göstermesini dileyerek "Bizi dünyaya getiren bir kadın. Kadın olmamış olsa dünyaya gelmemiz de mümkün değil. Bizi bir kadın dünyaya getiriyor ve biz ona ’ana’ diyoruz. Başka bir kadın eşimiz, hayat ortağımız, yol arkadaşımız oluyor. Onunla bir ömür geçiriyoruz, birçok dertleri ve güzellikleri birlikte yaşıyoruz. Yani kadın hayatımızın tam içinde. Kadın olmadığı zaman anamızın, eşimizin, kızımın olmaması demek. Onlara yapılan her türlü olumsuzluklara ise anamıza, eşimize, kızımıza yapılmış gibi bakmamız gerekiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:54
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